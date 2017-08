Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (4): Ein markantes Stück der Stadt

Dieser Ort in Stockach ist sehr steil und hat im Lauf der Jahrhunderte viel von seinem Charakter behalten. Was suchen wir?

Uff. Ohne Verschnaufpause geht es in die vierte Quiz-Runde. Wer über den gesuchten Ort dieses Rätsels läuft, muss aber vielleicht mal kurz anhalten und Luft holen. Dieser Bereich und seine Häuser liegen zentral, machen es jedoch nicht jedem leicht. Diese Stelle in der Stadt ist sehr geschichtsträchtig und führt – je nach Perspektive – auf ein geistliches Bauwerk zu oder von ihm hinweg. Gleiches gilt für eine Säule, die seit diesem Jahr sehr beliebte, gefiederte Bewohner hat.

Der gesuchte Ort ist auf alten Postkarten vielleicht eines der am meisten fotografierten Motive der Stadt. Er hat seinen Charakter über die Jahrhunderte behalten, obwohl das eine oder andere Gebäude um oder neu gebaut wurde. Etwa in der Mitte lockt inzwischen ein Café zahlreiche Besucher an, am Fuß der gesuchten Rätsellösung steht ein herrschaftliches Anwesen und ein anderes wurde abgerissen und neu gebaut. Bis zum Jahr 1844 war dieser Ort eine Hauptverkehrsachse in der Stadt und bekam dann mit der Straße Stadtwall, anfangs "Neue Straße" genannt, eine Umfahrung.

Einsendeschluss: Dienstag, 29. August, 14 Uhr. Unter den Teilnehmern werden drei Sets aus einem SÜDKURIER-Block, -Kugelschreiber und -Schlüsselband verlost.

Mitmachen und gewinnen

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis zum Ende der Sommerferien einmal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht. (löf)