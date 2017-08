Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (3): Der Name ist sogar fernsehbekannt

Es gibt eigentlich niemanden in Stockach, der diese gesuchte Persönlichkeit der dritten Runde im Stockacher Rätsel nicht kennt.

Die Stadt ist ohne die Person, die die Lokalredaktion in der dritten Runde des Stockacher Sommer-Bilderquiz sucht, undenkbar. Beide gehören untrennbar zusammen. Hinweise auf ihm – ja, wir verraten das Geschlecht – gibt es an zahlreichen Stellen in der Stadt. Eine Straße trägt zum Beispiel seinen Namen, ebenso ein Geschäft. Früher gab es auch ein Gasthaus, dem er seinen Namen geliehen hatte. Heute erinnert an diesem Haus nur noch ein kleines Kopf-Relief an ihn. An einem anderen Gebäude ziert sein Bild ein kunstvolles Fenster. Früher war ein Abbild von ihm am Marktplatz, vor einigen Jahren ist es an eine andere Stelle umgezogen und begeistert mit Plätschern oft die kleinen Stockacher und Passanten. Figur und Pose kann man durchaus ein Stockacher Wahrzeichnen nennen – und ein sehr beliebtes Fotomotiv bei Groß und Klein, Jung und Alt, Bürger und Besucher. Der Figur klappern seit diesem Jahr auch Störche entgegen.

Ein Mal im Jahr kommt er ganz groß raus und zieht sogar das Fernsehen an. Was er einst durfte, hat noch heute Tradition und steht dann im Mittelpunkt.

Einsendeschluss ist Dienstag, 22. August, 15 Uhr. Unter allen Teilnehmern dieser Quiz-Runde werden drei SÜDKURIER-Frühstücksbrettchen plus Tasse verlost.

Mitmachen und gewinnen

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis zum Ende der Sommerferien einmal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht. (löf)