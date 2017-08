Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (2): Die Natur spielt hier eine Rolle

Dieses historische Haus vereint Uraltes, Brandneues, für manche eher Altmodisches und Modernes. Was suchen wir?

Und hier kommt die zweite Runde. Im Stockacher Sommer-Bilderquiz sucht die Lokalredaktion ein Haus. Wer erkennt es anhand der Detailbilder? Eines davon hat mit seinem Namen zu tun, ein anderes zeigt eine Blume, die nur einem ausgewählten Personenkreis Einlass erlaubt. Alle anderen müssen das Gebäude an anderer Stelle betreten. Das Haus hat eine Jahrhunderte lange Geschichte, die sein Name heute noch in Ehren hält. Es vereint inzwischen uralte und ganz neue Wände. In Inneren gibt es Vieles zu suchen, erkunden, mitzunehmen oder einfach nur anzuschauen und zu bestaunen. Dabei schlägt das Gebäude eine Brücke zwischen inzwischen eher Altmodischen Dingen, Modernem und Entwicklungen der Zukunft. Aber die Natur, mit der auch der Name des Hauses zu tun hat, kommt neben allem Kulturellen natürlich auch nicht zu kurz. Alle, die gerne an der frischen Luft sind, finden hier viele Anregungen für ihre Aktivitäten.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 16. August, 14 Uhr. Unter allen Teilnehmern werden drei der brandneuen Stockacher Adventskalender mit Motiv von Karl Rudigier verlost. Mitten im Sommer ungewöhnlich, doch auch der Preis ist ein kleiner Hinweis auf die Lösung, denn es gibt die Kalender dort zu erwerben.

Mitmachen und gewinnen

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis zum Ende der Sommerferien einmal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht.