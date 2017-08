Stockach Stockacher Sommer-Bilderquiz (1): Wie heißt dieses historische Haus?

Dieses Gebäude ist eines der bekanntesten der Stadt Stockach und hat sich im Lauf der Jahrhunderte stark verändert. Was suchen wir? Es gibt drei Preise zu gewinnen.

Wie gut kennen die Bürger und Besucher Stockach? In einem Stockacher Sommer-Bilderquiz, bei dem es Preise zu gewinnen gibt, stellt die Lokalredaktion dies auf die Probe: Dieses Gebäude kennt eigentlich jeder. Es ist alt und hat viele Wandel hinter sich. Seit jeher gehen aber viele Menschen ein und aus. Früher blieben sie über Nacht, heute nur Minuten, um etwas mitzunehmen, oder Stunden, um Essbares oder Kulturelles zu genießen. Die einen oder anderen machen dort Sport und in Teilen des Bauwerks spielt auch die fünfte Jahreszeit eine große Rolle. Mit dem Verkehr läuft es vor dem Haus seit einigen Jahren etwas anders und vor dem Gebäude gibt es auch allseits sehr beliebtes Wasserplätschern. Auf der Fassade des Gebäudes existieren mehrere Zeitzeugen, die auf seinen Namen und seine Historie hinweisen: Ein Tier und ein Gegenstand. Am Balkon prangen außerdem vier kleine, wappenartige Ornamente.

Einsendeschluss ist Dienstag, 8. August. Unter allen Teilnehmern werden dieses Mal je zwei SÜDKURIER-Picknick-Decken plus Trinkflasche sowie ein SÜDKURIER-Rucksack plus Trinkflasche verlost. Glücksfee ist Volontärin Viktoria Nitzsche. Bei jedem Rätsel gibt es andere Preise zu gewinnen.

Das Stockacher Sommer-Bilderquiz läuft bis zum Ende der Sommerferien ein Mal wöchentlich. Pro Rätsel sind vier Bilder, Details des gesuchten Gebäudes, Gegenstands oder etwas, das mit einer Person zu tun hat, zu sehen. Bei jeder Folge haben die Leser ein paar Tage Zeit, die Lösung per E-Mail an stockach.redaktion@suedkurier.de oder per Post (Südkurier-Lokalredaktion Stockach, Hauptstraße 16, 78333 Stockach) zu schicken. Unter allen Einsendungen werden die Gewinne verlost. Es sind jedes Mal andere. Die Namen der Gewinner sowie die richtige Lösung werden veröffentlicht.