Stockach Stockacher Ordnungsamt bekommt viele Beschwerden: Ärger um fehlende Hundeleinen im Osterholz

Im Naherholungsgebiet Osterholz in Stockach dürfen Hunde nicht frei laufen, doch daran halten sich nicht alle Hundebesitzer. Das Ordnungsamt erhält viele Hinweise auf Verstöße. Frei laufende Hunde können für Menschen, aber auch andere Tiere Gefahren darstellen.

Das Naherholungsgebiet Osterholz ist bei vielen Hundebesitzern beliebt. Die Wege um Wald und Eisweiher verleiten aber auch manche, die geltenden Regeln zu vernachlässigen: Sie lassen ihre Vierbeiner trotz Leinenpflicht frei laufen. Die Stadt bekommt immer wieder Hinweise oder auch Anzeigen "von Spaziergängern, Freizeitsportlern oder Anliegern, die sich durch frei laufende Hunde belästigt oder gefährdet fühlen”, erklärt Peter Fritschi, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts der Stadt. Die polizeiliche Umweltschutzverordnung der Stadt Stockach regelt die Leinenpflicht im Osterholz sowie im gesamten Stadtgebiet. Schilder wie zum Beispiel am Weg zum Sportstadion weisen darauf hin.

Die Meinungen zur Leinenpflicht gehen im sozialen Netzwerk Facebook auseinander. Hundebesitzerin Rosi Aicheler sagt, sie versuche, Rücksicht zu nehmen. Sie sieht dort auch Gefahren durch Mountainbike-Fahrer, "die oft ohne Rücksicht quer durch den Wald rasen". Andreas Auer findet, dass beim Thema Leinen alles eindeutig geregelt sei. "Ich finde bisher für jeden entsprechende Hinweis-Worte, da ich Hunde, Tiere und Menschen mag", sagt er. "Wir haben alle auf dieser Erde genug Platz zum Leben. Alles was es braucht, ist etwas Rücksicht aufeinander und der Respekt vor dem Anderen." Es komme vor, dass die Angesprochenen "mit Unverständnis, Ignoranz, und manche auch gleich laut und beleidigend reagieren", erzählt er aus Erfahrung. Claudia Graf joggt oft im Osterholz. "Wenn die Halter ihre Hunde im Griff haben, spricht nichts dagegen, den Hund auch mal ohne Leine laufen zu lassen", sagt sie. "Vernünftige Halter nehmen da auch auf entgegen kommende Menschen, insbesondere Jogger, Rücksicht.

" Sie erlebt es aber auch immer wieder, dass Halter gebe, die ihre Vierbeiner "einfach laufen lassen, egal ob er hört oder nicht". Claudia Graf will sich beim Joggen nicht ankläffen, anspringen oder sogar beißen lassen. Deshalb befürwortet sie die Leinenpflicht. "Es gibt genügend andere Möglichkeiten, Hunde frei laufen zu lassen."



Weitere Informationen Kommentar zur Leinenpflicht im Osterholz: Richtig und wichtig

Wenn die Identität eines Hundehalters, der gegen die Leinenpflicht verstößt, bekannt ist, erhält er Post von der Stadt und werde auf die Vorschrift hingewiesen, so Fritschi. "Im Wiederholungsfall setzen wir dann auch Bußgelder fest.” Diese können sich im Bereich von 40 bis 50 Euro bewegen. Was auf einen Hundehalter zukomme, hänge aber immer vom Einzelfall ab und davon, wie viel Einsicht jemand zeige. Es gebe auch Fälle, in denen etwas geschieht. Die Bußgeldstelle erfahre auch immer wieder von Vorfällen, bei denen "Personen oder andere Tiere angefallen und zum Teil auch verletzt werden”. Es gebe dann ein Ordnungswidrigkeits-Verfahren und das Ordnungsamt prüfe auch, "ob dem Hundehalter Auflagen zu machen sind, vor allem wenn sich ein Tier wiederholt als aggressiv erweist”. Rein rechtlich gelten Tiere als Sachen, weshalb Verletzungen, die ein Tier einem anderen zufügt, als Sachbeschädigung gewertet wird. Wenn Menschen verletzt werden, könne es je nach Sachverhalt einen Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung geben, erklärt Polizei-Pressesprecher Bernd Schmidt. Ermittlungen gebe es jedoch nur, wenn der Betroffene Anzeige erstatte.

Zu den Tieren, für die freilaufende Hunde eine Gefahr darstellen können, gehören seit Neuestem auch die Störche Hans und Nelli auf dem Gefallenendenkmal in der Oberstadt. Fritschi erzählt, ein Passant habe gemeldet, dass freilaufende Hunde die Störche stören, die oft auf den Osterholz-Wiesen Futter suchen. „Störche reagieren sehr sensibel auf Störungen in ihrem Umfeld", erklärt Sabrina Molkenthin vom Umweltzentrum dazu. "Da sich die Störche bevorzugt zur Nahrungssuche auf den Wiesen beim Osterholz aufhalten, ist es sehr wichtig, dass Hunde in diesem Bereich angeleint werden.“ Die einheimischen Bewohner im Osterholz-Wald sind übrigens Füchse und Rehe. Am Eisweiher kommen immer wieder der Biber und Rostgänse vorbei, erzählt Sabrina Molkenthin. Außerdem leben dort Ringelnattern, Erdkröten, Grasfrösche, Stockenten, Blässhühner und im Winter der Eisvogel.

Neben Hundeleinen ist Kot ein Dauerproblem, das sich sowohl auf frei laufende, als auch angeleinte Tiere erstrecke, erklärt Fritschi. "Diese Verstöße gegen Paragraf 11 unserer Polizeiverordnung gehören zu den am häufigsten angezeigten Fällen." Auch hier gebe es regelmäßig schriftliche Ermahnungen und im Wiederholungsfall Geldbußen gegen die verantwortlichen Halter.

Regeln und Gebiet