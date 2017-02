Stockach Stockacher Narrengericht verurteilt Malu Dreyer zu 150 Litern Wein

Das hohe grobgünstige Narrengericht zu Stocken hat die diesjährige Beklagte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, zu einer Strafe von zweieinhalb Eimern Wein österreichischen Maßes verurteilt.

Der Kläger des Narrengerichts, Thomas Warndorf, hatte Dreyer in drei Punkten angeklagt: Betreiben vom blindem Trumpismus, wissentliche Karnevalisierung der Landespolitik und Verrat am sozialdemokratischen Grundkonsens in Tateinheit mit Nicht-Verhinderung eines Wahlsieges.

Der erste dieser Punkte schien offenbar sogar dem Kollegium des Narrengerichts zu abstrus. In den beiden anderen sei Dreyers Schuld allerdings bewiesen und sogar noch eindeutiger, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna. Daher wurde sie in Punkt zwei zu 60 Litern Weißwein und in Punkt drei zu 60 Litern Rotwein verurteilt. Hinzu kam ein halber Eimer Rotwein für die Beleidigung des Narrengerichts als "grobes hochbrünstiges Narrengericht", die Dreyer zu Beginn ihrer Verteidigungsrede anbrachte. In dieser verteidigte sie ihren Plan, den Flughafen Hahn zu verkaufen, ging auf die Lust der Gerichtsnarren am Wein ein und nahm gerne den Vorwurf der Verhinderung einer Wahlniederlage in Rheinland-Pfalz auf sich, wenn sie als Pionierin gelten könne.

Narrenrichter Koterzyna hatte indes noch einen Schachzug für Dreyer parat: Weil sie das Narrengericht im Vorfeld als Garde bezeichnet habe, müsse sie beim nächsten Rheinland-Pfalz-Tag Sozialstunden leisten – und am Stand der Stadt Stockach für eine Stunde Werbung für die Urlaubsregion Stockach machen. Guido Wolf, den Zeugen der Anklage, dürfe sie dabei mitnehmen. Auch er wurde übrigens zu einer Weinstrafe von einem halben Eimer österreichischen Maßes verurteilt – weil er als Stockacher Laufnarr bei seinem Auftritt nicht die Stockacher Narrenkappe trug.