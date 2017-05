Stockach Stockacher Kleinkunst in der Adler Post: Sketche mit Therapieeffekt

Udo Zepezauer und Mirjam Woggon begeistern das Publikum im Bürgerhaus Adler Post mit ihrem Programm "Lebenslang".

Singend wurde das Publikum im gut besuchten Bürgerhaus von Udo Zepezauer und Mirjam Woggon zu dem Programm "Lebenslang" begrüßt. Darin ging es um die Schattierungen des Zusammenlebens von Frau und Mann. Für ihre improvisierten Sketche bitten Zepezauer und Woggon alias Caro und Andi ihr hoch amüsiertes Publikum immer wieder erfolgreich um Impulse, zum Beispiel: "Wer ist mit dem Partner da?", "Wer ohne?", "Und wer von denen, die mit dem Partner da sind, wäre gern ohne den Partner da?" Welche Probleme gibt's im Alltag mit dem Partner? "Den Klodeckel nicht herunterklappen", ruft eine Frau. "Und aus der Sicht eines Mannes?" Erst mal ertönt Gelächter. Man ahnt es. "Fußball", ruft einer zur Bühne hoch.

Zepezauer und Woggon inszenieren aus den spontanen Zurufen zwerchfellerschütternde Szenen. Die Dramaturgie wechselt zu Phase eins in der Beziehung von Andi und Caro. Andi ist ein derber Prolet aus Schwaben, Caro eine Berliner Intellektuelle. Sie findet ihn am Anfang noch süß. Gewürzt werden die lustigen Szenen singend mit eigenem Text auf bekannte Schlagermelodien. Ersten beziehungstechnischen Stolpersteinen folgt gemeinsames Singen: "Leben ist toll. Leben ist schön. Ich freu mich, zum Therapeuten zu geh'n". Alle singen mit bei diesem Kanon. Das klingt toll aus 130 amüsierten Kehlen. Die Seelen sind im Lot, es wird gejubelt und geklatscht. Zepezauer und Woggon begeistern professionell mit Ausstrahlung und komödiantischem Talent.

"Das liebe ich an der Stockacher Kleinkunst", strahlt Karin Bacher aus Stockach. "Du kannst einfach nur lachen." Der Status von Andi und Caro wandelt sich vom Liebespaar zur Elternschaft. Die Tochter ist in der Pubertät, die Frau in den Wechseljahren. Was kann man tun, um eine Liebe langfristig frisch und jung zu halten? Die Kleinkunst-Gäste bewähren sich als Ideengeber. Vor Zugaben und finalem Beifall sinniert Andi auf Schwäbisch über Fragen des Zen-Buddhismus: "Wenn eine Frau redet und keiner hört zu – hat sie dann trotzdem etwas gesagt?"