Stockach Stockacher Jakobspilger: Gläubige Wanderer kommen ans Ziel

Zehnköpfige Pilgergruppe war unter der Leitung von Pfarrer Michael Lienhard nach Zwiefalten unterwegs. In vier Tagesetappen ging es für sie durchs Donautal.

Eine zehnköpfige Pilgergruppe unter der Leitung des Stockacher Pfarrers Michael Lienhard startete kürzlich vom Kloster Beuron zu einem viertägigen Pilgerweg zur berühmten Klosterkirche Zwiefalten. Bereits vor zwei Jahren erreichten die Stockacher Pilger mit Santiago de Compostela und im vergangenen Jahr mit dem Freiburger Münster besonders markante Wallfahrtsziele.

Dieses Jahr blieb die Pilgergruppe der Seelsorgeeinheit Stockach in heimatlichen Gefilden. In vier Tagesetappen ging es durch das wildromantische Donautal, weiter über Sigmaringen und Heiligkreuztal nach Zwiefalten und man bewältigte bei hochsommerlichen Temperaturen immerhin eine Strecke von über 70 Kilometern.

Pfarrer Michael Lienhard wählte als zentrale Botschaft bei den morgendlichen Impulsen und den Zwischenstationen an Wegkreuzen und in schönen Kapellen und Kirchen in diesem Jahr die Botschaften und prägenden Gebete des Heiligen Bruder Klaus, der 1417 – also vor 600 Jahren – in Flüeli geboren wurde und heute als Nationalheiliger der Schweiz gilt.

Beeindruckend waren viele kleine Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, die man so nur auf einer Wanderung oder einem Pilgerweg genießen und erleben kann. Sei es die Teufelsbrücke bei Inzigkofen, die schöne Kirche Sankt Peter und Paul in Laiz – mit einer persönlichen Führung durch den Mesner – die Bruckkapelle, Mauruskapelle oder die Kirche in Heudorf nördlich von Scheer. Apropos Scheer: Auf der Suche nach etwas Essbarem am dritten Pilgertag schenkte ein Metzger namens Schmucker den zehn hungrigen Pilgern Wurst und Käse. Er berichtete außerdem, nachdem er die Gruppe als Mitglieder der Seelsorgeeinheit Stockach identifiziert hatte, stolz über seinen Onkel, der einst in Stockach eine Bäckerei betrieben hatte. Diese Bäckerei Schmucker hat es vor einigen Jahrzehnten in der Stockacher Pfarrstraße gegeben.

Neben den vielen persönlichen Begegnungen wartete vor der letzten Übernachtung im ehemaligen Zisterzienserkloster und der heutigen Bildungsstätte Heiligkreuztal eine weitere Überraschung auf die Pilgergruppe. In der Klosteranlage präsentierte sich der Bruder-Klaus-Visionenweg mit seinen 16 Stationen, für die Pilgergruppe eine willkommene Anregung mit Blick auf die eigenen Ziele.

Die schweißtreibende Schlussetappe zur ehemaligen Benediktinerabtei Zwiefalten belohnte die Gruppe mit einem Blick auf ein imposantes Gesamtkunstwerk des süddeutschen Rokoko. Extra für die Stockacher Pilger war der Altarraum reserviert, wo Pfarrer Michael Lienhard einen sehr persönlich gestalteten Pilgergottesdienst abhielt.

Jeder Pilger brachte dabei zu Beginn der Heiligen Messe seine Eindrücke und Momente des viertägigen Pilgerwegwegs mit ein. Das Schlusslied mit dem Textbaustein „und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest an seiner Hand“ verweist bereits auf die Pilgersaison 2018. Die Überlegungen, wie die Planung der Stockacher Jakobspilger im kommenden Jahr voraussichtlich aussehen, nehmen Gestalt an. Die Stockacher Jakobspilger haben die Stadt Assisi, Geburtsort von Franz von Assisi, als Pilgerziel auserkoren.

Der Jakobsweg

Der Jakobsweg hat den spanischen Pilgerort Santiago des Compostela zum Ziel. Ein ganzes Netz von Routen für Jakobspilger führt auch durch Deutschland. Aus der Region am westlichen Bodensee führen die Wege in westlicher Richtung zur Burgundischen Pforte, ein relativ direkter Weg, um durch das Burgund nach Spanien zu kommen. Andere Routen führen südlich des Bodensees weiter nach Einsiedeln in der Schweiz. Die markante Jakobsmuschel, die für die Pilger den Weg markiert, findet man beispielsweise am Konstanzer Münster und in Überlingen. (eph)