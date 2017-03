OrsingenNenzingen Stockacher Imker sind überregional aktiv

Der Lehrbienenstand wird weiter ausgebaut. Der Bezirksimkerverein hat jetzt 117 Mitglieder. Im April 2018 findet der Badische Imkertag in Stockach statt.

Weit über die Grenzen Stockachs hinaus wirkt die Arbeit des Bezirksimkervereins Stockach. Gerade das Auftreten des Vereins am Apfeltag in Stockach erntet auch überregional Beachtung. Die Berichte bei der Hauptversammlung im Schönenberger Hof in Nenzingen zeigten zudem, wieviel Arbeit die Imker – für die Öffentlichkeit unsichtbar – über das ganze Jahr leisten.

Natürlich kann man auch ohne Verein Bienen halten. Doch unterliegen Bienen dem Tierseuchenschutzgesetz und müssen angemeldet werden. Das läuft über den Verein. Zudem gibt es ganz praktisch eine Unfallversicherung beispielsweise gegen Vandalismus und Produkthaftpflicht für die Mitglieder. Ein weiteres ganz praktisches Plus ist der Austausch von Imkerbedarf und der gemeinsame vergünstigte Einkauf. Doch das große Plus liegt im Informationsaustausch. Das geht nicht per Schwänzeltanz wie bei den Bienen, sondern ganz modern.

So fließen die Informationen per E-Mail und Whatsapp-Gruppe. Man trifft sich aber auch zum Imkerstammtisch auf dem Lehrbienenstand in Zoznegg. Dort wurde viel umgebaut, und es fand beispielsweise der Tag der offenen Tür statt, der trotz sehr schlechten Wetters viele Besucher lockte. Insgesamt war die Vorsitzende Bianca Duventäster an 85 Terminen für den Verein aktiv, darunter auch eine Informationsveranstaltung eines Maissaatgutherstellers. Denn die Vernetzung nicht nur unter den Imkern und zu den Verbrauchern ist ihr wichtig. "Wir müssen auch den Kontakt zu Landwirtschaftsamt und Veterinäramt suchen", rief sie auf der Hauptversammlung ihren Mitgliedern zu.

Die Varroamilbe bedroht seit Jahrzehnten die Bienen und erhöht den Arbeitsaufwand für die Imker bei gleichzeitiger Ertragsminderung. Sie wird ganzjährig in allen badischen Imkereien auf Bio-Standard bekämpft. Der Mehraufwand führte zu einem Rückgang bei der Anzahl der Bienenvölker. Diese steige aber wieder, weil viele Menschen die Imkerei nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen betreiben sondern aus Liebe zum Bienenvolk.

Der Bezirksimkerverein startete mit 117 Mitgliedern in das Jahr – darunter zwanzig Neumitglieder. Diese senkten den Altersdurchschnitt auf 56 Jahre. Der Verein hatte zwei Todesfälle zu beklagen und vier Austritte. Es werden 781 Bienenvölker bewirtschaftet. In diesem Jahr findet kein Grundkurs statt, aber für das kommende Jahr ist wieder einer geplant. Am Tag der offenen Türe in der Realschule Stockach wird Mitglied Kurt Kirchmann mit der Bienen AG teilnehmen. Eine Reisegruppe besucht den Lehrbienenstand im Juli. Die Imker werden am Sommerferienprogramm und am Apfeltag teilnehmen.

Zudem stehen umfangreiche Arbeiten am Lehrbienenstand an. Die Terrasse soll abgegrenzt und eine Treppe gebaut werden. Eine Bienenweide mit Beispielpflanzen soll angelegt werden. Neben der Innen- und Außenpflege des Gebäudes soll zudem ein Geräteschuppen entstehen.

Geehrt wurden Ursula Hertell für 50-jährige Mitgliedschaft, Albert Bregenzer, Walter Creuzburg, Michael Siegel und Bernd Weber für 30 Jahre. Stefan Flinsbach, Bruno Gassner und Kurt Kirchmann sind seit zehn Jahren dabei.

Badischer Imkertag

Der Badische Imkertag findet am 21. und 22. Aprill 2018 in der Jahnhalle in Stockach statt. Im Zentrum steht die Versammlung, bei der es viele Vorträge geben wird. Bei der Abendveranstaltung wird eventuell ein Referent von der Uni Konstanz sprechen. Das Ganze rund macht eine Messe mit etwa 35 Ausstellern. Die Vorsitzende des ausrichtenden Bezirksimkerverein Stockach, Bianca Duventäster, rechnet mit rund 1000 interessierten Imkern pro Tag. Auch das Rahmenprogramm für die Begleitpersonen der Delegierten ist in Planung. Angedacht ist beispielsweise eine Stadtführung. (sch)