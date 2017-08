Stockach Stockacher Feuerwehr lädt zum Tag der offenen Tür

Hunderte Besucher jeden Alters haben beim Tag der offenen Tür die Wehr in Stockach unter die Lupe genommen.

Stockach – Schon von weitem zogen die eindrucksvollen Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Stockach alle Blicke auf sich. Für den Tag der offenen Türe durften einige von ihnen das Dunkel der Fahrzeughalle verlassen und sich rot glänzend in der Sonne präsentieren, um die Besucher schon an der Straße zu begrüßen. Vor allem die Kleinsten waren begeistert. Mit großen Augen wurden die Fahrzeuge bestaunt, die Kinder kletterten durch die einladend offenstehenden Türen in das Innere der Fahrzeuge und ganz Mutige wagten sich sogar auf das Dach des Löschfahrzeugs, um die dortige Beladung unter die Lupe zu nehmen.

Hauptattraktion war für die angehenden Feuerwehrleute die angebotene Stadtrundfahrt im Löschgruppenfahrzeug. Es bildete sich eine lange Schlange am Sammelpunkt und Maschinist (Fahrzeugführer) Kurt Elsner musste mehrfach darauf hinweisen, dass er im Fahrzeug nur Platz für acht Kinder pro Fahrt habe. Während der Wartezeit wurde mit großem Interesse ein aufblasbares Zelt untersucht, in dem der aus dem Gefahrguteinsatz kommende Feuerwehrmann abgespritzt und so von Gefahrstoffen befreit wird. Für die Kinder wirkte dieses Zelt mit den gelben Behältern dahinter jedoch eher wie ein Hindernislauf. Lachend hüpften sie von Faltwanne zu Faltwanne. Bei der Wasserspritzwand der Jugendfeuerwehr durfte dann sogar selbst Hand angelegt werden: Mit der Kübelspritze wurde eifrig das bunte Feuer auf der bemalten Pappwand gelöscht. Nächste Station: Schlauchkegeln. Hier wurde das Ausrollen eines Schlauches geübt – möglichst auf gerader Linie, damit die Kegel auch fallen. Neben der Kegelstation durften die Besucher sich kreativ ausleben. Mit Malbüchern und Wachsmalstiften sorgte die Freiwillige Feuerwehr Stockach für Abwechslung.

Und wenn jetzt ein Einsatz gemeldet wird? "Wenn es anfangen sollte, zu piepen, dann ziehen sich einige von uns um und besetzen die wichtigsten Fahrzeuge", sagt Markus Rebholz von der Feuerwehr und zeigte auf die Fahrzeuge, die ganz vorne in Fahrtrichtung an der Straße stehen. "Deswegen stehen das LF20, der RW und die Drehleiter auch extra in Fluchtrichtung", erklärt er. Sie seien jederzeit abfahrbereit. Mit diesen drei Fahrzeugen lassen sich nämlich die meisten Einsätze abdecken. Das LF (Löschgruppenfahrzeug) führt das Löschmaterial mit sich, der RW (Rüstwagen) hat Material für die Technische Hilfe, die unter anderem bei Verkehrsunfällen geleistet wird und die Drehleiter ist für die Menschenrettung – oder die Rettung von Tieren – aus Höhen zuständig.

Doch auch in so manch einem Vater erwachte der kleine Junge zum Leben, wenn er mit seinen Kindern die großen roten Autos erkunden durfte. Entsprechend gefragt waren daher die Feuerwehrleute, die neben den Fahrzeugen bereit standen und geduldig alle Fragen beantworteten. „Was ist das?“, sei dabei definitiv der Spitzenreiter unter den Fragen gewesen, meint Feuerwehrmann Nico Schätzle. Führungen durch das Gerätehaus boten weitere Einblicke in die Feuerwehrtätigkeit.

Eine Station war dabei die Atemschutzwerkstatt. Hier werden die Atemschutzmasken nach jedem Einsatz gereinigt und geprüft. Nur wenn sie das computergesteuerte Testprogramm am sogenannten Prüfkopf fehlerfrei absolvieren, dürfen sie wieder einsatzbereit auf die Fahrzeuge verladen werden. Auch die Atemluftflaschen werden hier wieder befüllt. Einer der Besucher wollte wissen, ob der hauptamtliche Feuerwehrmann Joachim Weber, der die Atemschutzwerkstatt erklärte, das denn alles alleine machen müsse.

Dem ist nicht so. Seit dem ersten August gibt es bei der Feuerwehr Stockach eine neue hauptamtliche Stelle. Nico Schätzle wird derzeit eingelernt und soll künftig auch in der Atemschutzwerkstatt arbeiten. „Das ist mein absoluter Traumjob, der meine Erwartungen bisher voll erfüllt", schwärmte er. Viele der jüngeren Gäste des heutigen Tags der offenen Türe dachten ähnlich. Alle gaben sie den selben Grund für den Besuch bei der Feuerwehr an: Traumjob Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau dank dem Vorbild Feuerwehrmann Sam.

Wie wird man Feuerwehrmann?

Den Feuerwehrleuten liegt vor allem eins am Herzen: Der Nachwuchs. Es gibt dabei zwei Wege, wie man ein richtiger Feuerwehrmann oder eben Feuerwehrfrau werden kann: