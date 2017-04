Stockach Stockacher Fasnacht: Es gibt Stühlerücken im Vorstand des Narrengerichts

Die Mitgliederversammlung des Stockacher Narrengerichts wählt Michael Zehnle zum neuen Laufnarrenvater. Sein Vorgänger Michael Kempter hatte sich zurückgezogen, bleibt aber Gerichtsnarr.

An der Spitze des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken gibt es einige Veränderungen. Die Mitgliederversammlung hielt turnusmäßige Neuwahlen für manche Posten ab. Dabei wurde Stefan Keil für drei weitere Jahre als Narrenschreiber wiedergewählt. Im zweithöchsten Amt des Narrengerichts gab es hingegen eine Veränderung. Michael Zehnle, bisher Pritschenmeister und ehemaliger Narrenbüttel, wurde zum neuen Laufnarrenvater und Stellvertreter des Narrenrichters Jürgen Koterzyna gewählt. Darüber informiert das Narrengericht in einer Pressemitteilung.

Die Neuwahl sei notwendig geworden, weil Michael Kempter aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten müsse und zudem zukünftig beruflich stärker beansprucht sein werde, wie es in der Presseinfo weiter heißt. Kempter, der demnach in der Vergangenheit insbesondere für Dekorationen, Aufbauten und das Narrenstüble verantwortlich war, wird weiterhin als Gerichtsnarr im Kollegium verbleiben und sich dort auch weiter einbringen. Kempter war sechs Jahre als Laufnarrenvater im Kollegium tätig und hatte das Amt damals von Rainer Schwab übernommen.

Das Kollegium bedankte sich bei Kempter für die geleistete Arbeit und sprach dem neuen Laufnarrenvater Michael Zehnle seine uneingeschränkte Unterstützung aus. Zehnle hat zuletzt einige Einblicke in die Arbeit in der Chefetage des Narrengerichts gesammelt: In den letzten beiden Jahren begleitete er bereits den erweiterten Vorstand als Beisitzer.

Die somit frei gewordene Stelle des Pritschenmeisters übernimmt zukünftig Helmut Lempp. Der Stockacher Handwerksmeister ist seit 1991 im Stockacher Narrengericht und war bisher für Umzüge und Wetterauskünfte verantwortlich. Oli Kaufmann als Säckelmeister und Narrenrichter Jürgen Koterzyna komplettieren den Vorstand. Als Beisitzer fungieren Fürsprech Michael Nadig und Zeugmeister Markus Vollmer.

