Stockach Stockach zu Fuß: Tourist-Info und Vertreter des Schwarzwaldvereins stellen Wanderprogramm zusammen

Die erste geführte Wanderung soll bereits am Dienstag, 25. Juli, um 15 Uhr stattfinden, dabei geht es auf die Narrenrunde. Eine Wanderkarte mit zehn Touren sorgt außerdem für Orientierung

Stockach – "Das Wandern ist des Kehlerts Lust", mit diesem leicht abgewandelten und nicht ganz ernst gemeinten Wanderlied-Titel eröffnete Kulturamtsleiter Stefan Keil das Pressegespräch zum Thema Wandern rund um Stockach. Er spielte dabei auf Manfred Kehlert aus dem Vorstandsteam des Schwarzwaldvereins an, der mit seinen Vereinsmitgliedern auf die Idee kam, im Rahmen des Stockacher Sommerprogramms geführte Wanderungen rund um Stockach anzubieten und zwar in Kooperation mit der Stockacher Tourist-Information. Keil, dessen Kulturamt eine Wanderkarte mit zehn Touren rund um Stockach veröffentlichte, griff diesen Vorschlag gerne auf. So startet bereits am Dienstag, 25. Juli, um 15 Uhr, die erste geführte zweistündige Wanderung, die in der Wanderkarte Narrenrunde genannt wird.

"Natürlich ist diese Wanderung, an der auch Bürgermeister Rainer Stolz teilnehmen wird, nicht nur für Narren," bestätigte Keil schmunzelnd, allerdings führe die sieben Kilometer lange Strecke an der "Hans-Kuony-Quelle" sowie am Hans-Kuony-Brunnen in der Hauptstraße vorbei.

Geleitet wird diese zweistündige Wanderung von Wanderführer Hans-Dieter Behnisch und startet am Vereinsheim des Schwarzwaldvereins am La-Roche-Platz. "Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung" erklärt Manfred Kehlert und weist darauf hin, dass die Wanderung mit einem Feierabendhock im Vereinsheim ende. Hier erwartet die Teilnehmer Gegrilltes und Getränke – dies allerdings gegen Bezahlung.

Ein weiteres Thema befasste sich mit den Wanderwegen, die sich auf 73 Kilometer erstrecken und die es anzulegen, zu pflegen und zu beschildern gilt. Hier berichtete Wegewart Werner Brandhöfer von seiner Tätigkeit und bedauerte den hohen Verschleiß an Wanderschildern durch Diebstahl oder Beschädigung. Keil bedankte sich bei Brandhöfer für dessen großen Einsatz für die Wanderwege. Die Beschilderung der Wege stehe nun nach der Erstellung der Wanderkarte an.