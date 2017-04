Stockach Stockach bekennt sich am verkaufsoffenen Sonntag zum Ei

Bei Kaiserwetter bummeln die Besucher entspannt durch Innenstadt und genießen den verkaufsoffenen Sonntag

Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter – das war der verkaufsoffene Sonntag in Stockach vor dem Osterwochenende. Stockachs Händler konkurrierten mit zwei Veranstaltungen in Stockach selbst – der Hausmesse bei Farben Klotz und dem Tag der offenen Tür bei BMW Auer im Blumhof. Dazu kam, dass bei diesem Wetter der Bodensee lockte.

Erstaunlich wenig wurde das Parkhaus angenommen. Auf Initiative des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) und der Stadt Stockach haben die Stadtwerke zugesagt, dass das Parken im Parkhaus am Hägerweg zukünftig an allen verkaufsoffenen Sonntagen kostenlos ist. Vielleicht hat es sich noch nicht herumgesprochen, dass die Stadtwerke es jetzt jeden Sonntag kostenlos öffnen. Die Ausfahrt nach Entwerten des Parkscheins klappte auf jeden Fall reibungslos. Das freute an diesem Sonntag zum ersten Mal Kirchgänger und Besucher des verkaufsoffenen Sonntags.

Auch Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz präsentierten sich in der Oberstadt. Die ehrenamtlichen Gastronomen von Laufnarren und Schawestos hatten jede Menge zu tun. Gefragt waren aber auch Kaffee und Eisbecher. Entspannt waren die Besucher in Stockach unterwegs. Als besondere Attraktion machte nicht nur Siegfried Endres, der Vorsitzende des Vereins Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) die Störche auf dem Kriegerdenkmal aus. Viele bleiben stehen und beobachteten Vögel Nelli und Hans. Siegfried Endres zog für den HHG eine positive Bilanz: "Es waren vielleicht weniger Stockacher da diesen verkaufsoffenen Sonntag. Doch das Wetter ist toll und die Menschen entspannt!"

Die Besucher, die den verkaufsoffenen Sonntag in Stockach nutzten, waren meist nicht nur zum Bummeln da. Rolf Umlauf von Blickfang freute sich über viele Kunden, die nicht nur Sonnenbrillen kauften. Viele der Besucher machten auch beim Gewinnspiel mit. Die Lösung lautete "Ei love Stockach". Siegfried Endres hätte sich beim Gewinnspiel und beim verkaufsoffenen Sonntag bei dem einen oder anderen Händler mehr Liebe zu Stockach und mehr aktives Mitmachen gewünscht. "Stockach ist eine tolle Einkaufsstadt! Da ist es schade, wenn am verkaufsoffenen Sonntag Türen für Kunden verschlossen bleiben", sagte Endres.

Wie in einem Geschäft in der Hauptstraße, in dem sogar noch die Weihnachtsdeko im Schaufenster grüßte. Erfreulich war dagegen, dass Sport Martin nach dem Vollbrand wieder neu eröffnen konnte und in den Räumen der ehemaligen Parfümerie Trinkner sich nun das Team von "Hautnah" um die Schönheit von Frauen und Männern kümmert.

Der Verein HHG

Stockachs Unternehmer haben sich als Verein Handel, Handwerk und Gewerbe, kurz HHG, zusammengeschlossen. Vorsitzender ist Siegfried Endres, seine Stellvertreterin Anja Schmidt. Neu werden sie von Bianca Duventäster unterstützt. Die Netzwerkerin will als Bindeglied zwischen Unternehmern und Stadt wirken. Die Unternehmer treffen sich jeden ersten Dienstag im Monat zum Ideenaustausch im Seilerhaus Café. Der HHG organisiert drei verkaufsoffene Sonntage und den Straßenmarkt am Schweizer Feiertag.