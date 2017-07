Stockach Stockach 17: Helferkreis startet Wohnungs-Projekt für Flüchtlinge

Die neugegründete Initiative Stockach 17 will Wohnraum für Flüchtlinge finden. Dafür geht der Helferkreis nun neue Wege. Leiterin Ulrike Stiller wirbt um freiwillige Helfer.

Amjad Qadouri und seine Frau Alaa Al Hcemee wollen nicht mehr warten. Sie wollen anpacken und endlich in ein gemeinsames Leben starten. Vor vier Monaten haben die beiden geheiratet. Amjad Qadouri wohnt seit einem Jahr und sieben Monaten in einer Gemeinschaftsunterkunft. Seine aus dem Irak stammende Familie lebt in England und Irland. Vier Jahre lang hat er seine Mutter nicht mehr gesehen. Sie möchte ihn besuchen kommen, endlich seine Ehefrau kennenlernen. "Aber wo soll sie schlafen?", fragt Amjad Qadouri. Seit sechs Monaten suchen sie gemeinsam mit Ulrike Stiller, Leiterin des Stockacher Helferkreises, nach einer kleinen Wohnung. Bislang waren die Anstrengungen vergebens. Und das, obwohl Amjad Qadouri und seine Frau arbeiten gehen und Geld verdienen.

Eine Wohnung zu finden, ist derzeit für niemanden leicht. Das gilt ganz besonders für Flüchtlinge, die meist weder Auto noch Führerschein besitzen und deren Budget begrenzt ist. Doch bezahlbarer Wohnraum mit guter öffentlicher Anbindung ist begehrt. Ulrike Stiller hat deshalb einen Plan gefasst. Nach dem Vorbild der Initiative Konstanz 83, bei der für 83 Flüchtlingsfamilien in Konstanz Wohnraum geschaffen werden soll, plant sie seit der vergangenen Woche Stockach 17. Das Konzept: Renovierungsbedürftigen Wohnraum mit ehrenamtlicher Arbeit wieder herzurichten. "Ich bin davon überzeugt, dass es trotz der Wohnungsknappheit in und um Stockach einige leerstehende Gebäude oder ausbaufähige Wohnmöglichkeiten gibt", so Ulrike Stiller. Oftmals würden diese auf dem Markt nicht angeboten. "Wir bitten die Stockacher, uns solche Objekte zu melden.

Unter den Flüchtlingen haben wir Fliesenleger, Maler, Schreiner und andere Handwerksberufe." Gemeinsam wollen sie anpacken und die Wohnungen renovieren. Wer keine Wohnung anzubieten hat, kann trotzdem helfen: "Wir würden uns freuen, wenn sich pensionierte Handwerker, die Lust haben mitzuhelfen, bei uns melden würden. Oder Betriebe, wenn sie uns mit ihrem Know-How, Geräten oder Materialien unterstützen möchten."

Ist eine Wohnung für eine Flüchtlingsfamilie gefunden, soll die Unterstützung nicht aufhören. "Die Paten helfen mindestens drei Monate lang bei allen anfallenden Fragen. Der Helferkreis kümmert sich um die Bürokratie, damit die Miete pünktlich auf dem Konto eingeht", erklärt sie. In Sachen Miete brauchten sich die Eigentümer nicht zu sorgen. "Wenn ein Flüchtling seine Anstellung verliert, springt das Jobcenter ein."

Soweit der Fahrplan. Dass die Umsetzung von Stockach 17 nicht ohne Schwierigkeiten ablaufen wird, dessen ist sich Ulrike Stiller bewusst. "Wir erwarten nicht, dass wir alle in kürzester Zeit unterbringen können. Stockach 17 wird uns sicher zwei Jahre beschäftigen", sagt sie. Der Anfang ist gemacht.

Die Initiative Stockach 17