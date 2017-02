Stockach Stierzunft Wahlwies setzt weiterhin auf Videoüberwachung

Beim Stierball soll sowohl Gästen als auch Veranstaltern maximale Sicherheit geboten werden. Die Videoaufzeichnungen werden nach Rücksprache mit der Polizei zwei Wochen nach der Veranstaltung gelöscht.

Für den Stierball am Freitag, 24. Februar, hält die Stierzunft an ihrer bewährten Videoüberwachung fest. Diese sei eine sehr gute Präventiv-Maßnahme, erklärte Thomas Derschka vom Sicherheitsteam der Zunft. In den letzten drei Jahren habe es beim Stierball keine nennenswerten Vorfälle mehr gegeben, versicherte er.

Nach dem Nachtumzug am 21. Januar war es in den frühen Morgenstunden zu einzelnen Schlägereien gekommen. Bei den Beteiligten handelte es sich laut Derschka um die gleiche Personengruppe, die für mehrere Taten verantwortlich war. "Es waren keine Hästräger, also keine Zunftangehörigen", sagte er. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen sei es möglich gewesen, die Polizei bei der Aufklärung erfolgreich zu unterstützen.

Am Tag des Stierballs werden insgesamt fünf Kameras installiert und bis zu 400 Meter Kabel verlegt. Zwei Leute beobachten ständig die Bildschirme mit den Aufnahmen, die eine Übersicht über das Geschehen, aber keine personenbezogenen Bilder zeigen. "Da fällt auf jeden Fall auf, wenn sich etwas im Gefüge verändert, Leute auseinanderstürmen oder sich plötzlich drängeln." In solchen Fällen werde sofort die Security über Funk informiert. Die Videoaufzeichnungen werden nach Rücksprache mit der Polizei zwei Wochen nach der Veranstaltung gelöscht.

Beim Stierball gibt es nur einen Eingang. Nach der Kontrolle durch Mitglieder der Sicherheitsfirma bekommen alle Gäste ein farbiges Armbändchen. Die jüngeren Gäste müssen ihren Personalausweis dabei haben. "Wir tragen ihre Namen in eine Liste ein und sie bekommen einen Zettel mit. Diesen geben sie beim Gehen wieder ab und werden auf der Liste ausgetragen", beschrieb Thomas Derschka. So können die Verantwortlichen der Zunft genau überprüfen, ob alle Minderjährigen das Festgelände verlassen.

Mehrere Notausgänge sind vorhanden. Außer den Sicherheitsleuten laufen auch Zunft-Mitglieder durch die Menge und sorgen dafür, dass Personen mit auffälligem Benehmen entfernt werden.