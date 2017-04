Stockach Steuerzahlerforum: Durchblick im Abgabendschungel

Bei einer Infoveranstaltung erklärt Wilfried Krahwinkel vom Steuerzahlerbund die neuesten Änderungen und gibt Tipps

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Stockach – 102 Mitglieder hat der Bund der Steuerzahler Baden-Württemberg in Stockach. Diese und weitere Interessierte lud der Bund zu einem Steuerzahlerforum ein, bei dem der Landesvorsitzende Wilfried Krahwinkel Hinweise zu den neusten Änderungen der Steuern gab. "Die Steuerpolitik wird immer schwieriger, aber es ist wichtig, dass sich die Leute informieren, gerade jetzt vor der Bundestagswahl", sagte Krahwinkel. Scheinbar haben die Mitglieder bereits einen guten Durchblick im Steuerdschungel, denn nur zehn Zuhörer erschienen zum Steuerzahlerforum. Aber zumindest diese freuten sich im Anschluss über mehr Klarheit.

"Ich will als selbstständige Unternehmerin bei meiner Steuer alles richtig machen, aber sich durch die Gesetze zu kämpfen, ist nicht leicht. Jetzt habe ich wieder mehr Klarheit", sagte Ulrike Müller aus Stockach-Zizenhausen. So ging es auch Konstantin Leber aus Eigeltingen. "Ich finde es wichtig, sich mit Steuern zu beschäftigen. Deswegen finde ich es gut, dass ich jetzt alle Neuerungen kenne", sagte Leber. Krahwinkel war sich sicher, dass es genug offene Fragen in Bezug auf Steuern gebe. Es sei mittlerweile ein Steuerdschungel entstanden, den die Betroffenen nicht mehr durchschauen, berichtete der Vorsitzende und erklärte daher beispielsweise Änderungen der Rentenbesteuerung, des Einkommensteuertarifs und des Kindergeldes.

Neben Steueränderungen nahm Krahwinkel auch Stellung zu aktuellen Themen. "Der Bund der Steuerzahler lehnt die PKW-Maut ab. Wir glauben nicht, dass die Verrechnung der Kosten für Zahler der Kraftfahrzeugsteuer wie geplant bestehen bleibt", so Krahwinkel. Zudem fordere der Bund der Steuerzahler Änderungen bei der Grunderwerbsteuer, die für junge Familien beim Hausbau hohe Kosten bedeute. "Wir möchten anregen, dass die Politik hier über einen Freibetrag nachdenkt", sagte Wilfried Krahwinkel. Außerdem rät er Bürgern, sich jedes Jahr den Haushaltsplan der eigenen Stadt anzuschauen, um festzustellen, wo die eigenen Steuergelder landen.