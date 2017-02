Stockach Statt des Vorhangs fällt die Guillotine: Gymnasiasten erleben Theateraufführung in den eigenen vier Wänden

Die Zwölftklässler des Nellenburg-Gymnasiums erleben eine eindrucksvolle Theateraufführung. Die Szenen-Collage "Büchner. Die Welt. Ein Riss" gibt einen Einblick in das Leben und Schaffen des Schriftstellers Georg Büchner.

Deutlicher kann man einen Schlusspunkt kaum setzen. Nachdem Georgios Tzitzikos den letzten Satz des Stücks zu Ende gesprochen hat, saust an der Holzkonstruktion neben ihm unvermittelt das Fallbeil einer Guillotine nach unten. Der Kopf einer Kinder-Puppe fällt zu Boden, kullert ein Stück weiter und kommt wenige Zentimeter vor der ersten Stuhlreihe zum Stehen.

Von diesem Schreck müssen sich die Schüler erst einmal erholen. Einige Sekunden lang bleibt es still in dem zum Theater umfunktionierten Raum 236 im zweiten Stock des Nellenburg-Gymnasiums. Dann ertönt donnernder Beifall. Regisseur Thorsten Kreilos, der das Stück "Büchner. Die Welt. Ein Riss" geschrieben und inszeniert hat, kommt nach vorne und gesellt sich zu seinem Schauspieler: "Wie habt ihr euch denn gerade gefühlt?", möchte er von den Jugendlichen wissen. "Was fandet ihr besonders eindrucksvoll?"

Gar nicht so einfach zu beantworten. Schließlich haben die Zwölftklässler in der vergangenen Stunde die großen Themen des Mensch-Seins in all ihrer Tragik miterleben dürfen: Macht, Einsamkeit, Verlust und Tod. Alles dramatisch vorgetragen von Georgios Tzitzikos. "Es war doch etwas verwirrend", gibt eine Schülerin zu. Teile der Szenen-Collage konnte sie zuordnen. Etwa die Momente, in denen Danton und Robespierre zu Wort kommen. Sie stammen aus Georg Büchners wohl berühmtesten Werk "Dantons Tod".

Diesem Stück werden die Jugendlichen bald schon wieder begegnen, schließlich ist das Drama Prüfungsthema bei der Abiturprüfung im kommenden Jahr. Deshalb würden die Zwölftklässler Kreilos allzu gerne einige Interpretationshilfen entlocken. Der Regisseur selbst ist eher interessiert daran, die emotionalen Räume hinter Büchners Schaffen zu erkunden. Dazu möchte er auch die Schüler ermutigen.

Zunächst lenkt er ihr Augenmerk auf das Bühnenbild. Kalt, nackt und trostlos sind die ersten Assoziationen, die ihm aus dem Zuschauerraum entgegen schallen. "Es wirkt auf mich, wie ein Baum, der seine Blätter verloren hat", bemerkt ein Schüler. "Tatsächlich hatte ich etwas Ähnliches im Kopf, als ich das Stück geschrieben habe", gibt Kreilos zurück. "Ich hatte das Bild eines Walds nach einem Waldbrand vor Augen." Spätestens jetzt ist die Abi-Vorbereitung kein Thema mehr. Stattdessen kreist der Dialog um so philosophische Themen wie Glaube und Atheismus, Schuld, Sterben und das Böse.

Kreilos geht es bei seinem Projekt "Theater Mobile Spiele" darum, in die Lebenswelt junger Menschen vorzudringen. Es ist ein Ziel, das er in Stockach tatsächlich erreicht. Nach 30 Gesprächsminuten, die der Regisseur mit Anekdoten aus Büchners Leben anreichert, merkt man den Schülern an, dass sie ihre Gäste am liebsten noch länger bei sich behalten möchten. Deshalb sind es am Ende die Deutschlehrer, die den endgültigen Schlussstrich unter den Theatervormittag ziehen.

Das Stück

Schon seit Jahren kommt der freiberufliche Regisseur Thorsten Kreilos mit seinem Stück "Büchner. Die Welt. Ein Riss" ins Nellenburg-Gymnasium. Im Verlauf der 60-minütigen Aufführung wird den jugendlichen Zuschauern ein Querschnitt durch das Schaffen des Schriftstellers Georg Büchner präsentiert. Ein Schauspieler nimmt dabei unterschiedliche Rollen aus "Dantons Tod", "Leonce und Lena", "Woyzeck", "Lenz" und "Der Hessische Landbote" ein. Zwischenzeitlich werden Auszüge aus den Briefen Büchners zitiert. Georg Büchner wurde 1813 im hessischen Goddelau geboren und verstarb bereits 23 Jahre später in Zürich. Trotz seiner vergleichsweise kurzen Karriere gilt er als einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Thorsten Kreilos ist es wichtig, mit seiner Szenen-Collage einen Bezug zur Lebenswelt des Publikums herzustellen. Jede der Aufführungen, die Kreilos in Schulen in ganz Baden-Württemberg ausrichtet, endet deshalb mit einer abschließenden Diskussionsrunde. (das)