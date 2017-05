Stockach Standort Stockach: Der Autohandel ist im Umbruch

Internet und Elektronik verändern das Geschäft der Autohändler. Mit der Lage am Standort Stockach sind die Chefs von Autohäusern weitgehend zufrieden.

Autos verkaufen ist nicht unbedingt ein einfaches Geschäft. Händler hängen von Konjunkturen und Nachrichten ab, der Vertrieb über das Internet verändert das Geschäftsmodell, Elektronik spielt eine immer größere Rolle, der Dieselmotor ist ins Gerede gekommen. Was davon spüren die Autohändler in Stockach? Wie beurteilen sie den Standort? Und woher kommen ihre Kunden? Ein Rundgang.

Über das Internet im Autohandel weiß etwa Jens Martin vom Opel-Autohaus Martin zu berichten: "Die Kunden suchen oft im Netz und gucken sich dann das an, was sie interessant finden." Und je spezieller ein Auto sei, desto eher komme der erste Kundenkontakt übers Internet zustande. Doch nicht nur bei dem, was die Profis Geschäftsanbahnung nennen, kommt digitale Technik zum Tragen. So hätten viele Autos inzwischen Telematik-Systeme, die man einrichten und für die man mit dem Kunden eine Datenschutzerklärung abschließen müsse. "Der Aufwand, um ein Auto zu verkaufen, wird größer", sagt Jens Martin. Die Diskussionen um den Dieselmotor beeinflussen das Geschäft hingegen eher weniger: "Die Leute erkundigen sich aber bei Dieselfahrzeugen mehr und fragen viel nach", berichtet Martin. Sein Einzugsbereich erstreckt sich auf Stockach und Umgebung und nach Norden, aus Konstanz kämen nur wenige Kunden.

Oswald Happle, einer der Geschäftsführer des Mercedes-Autohauses Happle und Messmer, schätzt am Standort seines Autohauses auch die verkehrsgünstige Lage an einer viel befahrenen Bundesstraße. Dadurch gebe es auch immer wieder Laufkundschaft, die in seinem Autohaus vorbeischaue. Und Stockach profitiere von einem Umland, das es in Konstanz, auf allen Seiten vom Bodensee umgeben, so nicht gebe. Als relativ kleines Autohaus spüre man allerdings die Konzentration im Autohandel. Es gebe einen starken Wettbewerb, Konkurrenten seien vor allem in Singen. Und Happle erwartet, dass der Markt für den Service am Auto stagniert. Einerseits würden die Produkte immer weniger anfällig. Andererseits gehe der Trend zur Elektromobilität, und Elektromotoren hätten viel weniger Verschleißteile. Doch derzeit spielen reine Elektroautos kaum eine Rolle für Happle und Messmer, stattdessen eher Hybridfahrzeuge, sagt Oswald Happle.

Von einer verkehrsgünstigen Lage profitiert Honda-Händler Wendelin Fugel weniger. Sein Autohaus hat seinen Sitz im Gewerbegebiet Himmelreich, wo er ein bestehendes Autohaus gekauft habe. Einer der größten Honda-Händler in Deutschland dürfte Fugel mit seinen Söhnen trotzdem sein, denn in den 1990er-Jahren, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, ist man rasch in die damaligen neuen Bundesländer expandiert. Sorgen macht ihm eher der Platz, denn auf dem vorhandenen Grundstück könne er sich nicht mehr erweitern. Eine Vergrößerung sei aber dringend notwendig. Den Standort Stockach mit seiner Nähe zur Autobahn hält er grundsätzlich für gut, auch wenn die Käufer zuletzt eher zurückhaltend gewesen seien. Aus der Zeit, als er ein Autohaus in Konstanz hatte, habe er gelernt: "Konstanz ist einfach keine Autostadt", nach zwei Jahren habe er sich wieder von dort zurückgezogen.

Und der größte Händler am Ort, das Autohaus Auer mit Sitz im Gewerbegebiet Blumhof, das hauptsächlich BMW verkauft? Bei einem Pressetermin Ende März sagte dessen Chef, Karl Heinz Auer, dass sein Autohaus inzwischen das Grundstück von 35 000 Quadratmetern, auf das man 2008 gezogen ist, voll ausnutze. Und dass er sogar gerne noch mehr Platz hätte – eine geplante Erweiterungsfläche des Gewerbegebiets grenzt an sein Autohaus. Bei Auer hat man die Geschäftsanbahnung über das Internet in Angriff genommen. Ein spezielles Computerprogramm fange Anfragen ab, die über Internetbörsen eingehen. Und was die Elektrifizierung der Mobilität angeht, so geht Auer davon aus, dass irgendwann in der Zukunft für Wartungsarbeiten nur noch ein Drittel des bisherigen Werkstattpersonals notwendig sein wird.

Daten und Fakten

Laut Geschäftsführer Jens Martin verkauft das Opel-Autohaus Martin jedes Jahr mit etwa 35 Mitarbeitern etwa 600 neue und gebrauchte Fahrzeuge. Beim Mercedes-Händler Happle und Messmer werden laut Oswald Happle etwa 300 neue und gebrauchte Autos und Nutzfahrzeuge jährlich verkauft, die Mitarbeiterzahl gibt er mit 40 an. Wendelin Fugel verkauft in seinem Honda-Autohaus etwa 350 neue und gebrauchte Autos im Jahr mit zehn Mitarbeitern. In Ostdeutschland habe man 200 Mitarbeiter und verkaufe 5000 Autos im Jahr, so Fugel. Karl Heinz Auer gibt die Zahl seiner Mitarbeiter mit 95 an (alle Standorte der Auer Gruppe: 250), an allen Standorten zusammen verkaufe man 4500 neue und gebrauchte Autos und Motorräder im Jahr. (eph)