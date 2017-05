Stockach Stadtwerke beginnen die Freibadsaison

Ab Samstag, 13. Mai, wird Schwimmen und Baden wieder zum Freiluftvergnügen. Am Eröffnungstag haben Kinder freien Eintritt.

Das Freibad startet ab heute in die neue Saison. Das Bäderteam mit (von links) Andrea König, Marion Schuler, Udo Göbel und Danny Cirillo – hier auf dem Drei-Meter-Sprungturm – traf in den vergangenen Tagen noch die letzten Vorbereitungen. Geöffnet hat das Freibad dann bis Sonntag, 10. September, täglich von 9 bis 20 Uhr, dienstags und freitags schon ab 7 Uhr. Und im Juli und August bleibe bei warmen Temperaturen bis 21 Uhr offen, erklärt Steffanie Hornstein, beim Badbetreiber Stadtwerke Stockach für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die lange unveränderten Eintrittspreise steigen zur neuen Saison leicht an. Der Späteintritt, der von 1 Euro auf 1,50 Euro steigt, gilt dafür schon ab 18 Uhr statt wie bisher ab 19 Uhr. Und auch der Einzeleintritt für Familien sei neu, so Hornstein. Laut Preistabelle sparen Eltern damit schon mit einem Kind im Vergleich zu den vergleichbaren Einzelkarten. Am Eröffnungstag haben alle Kinder freien Eintritt ins Freibad, so Hornstein. Das Hallenbad bleibt im Sommer für die Öffentlichkeit geschlossen.