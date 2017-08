Stockach Stadtwerke Stockach steigern ihren Gewinn

Ein Überschuss von etwa 446 000 Euro steht für das Jahr 2016 in den Büchern – das ist höher als erwartet.

Die Stadtwerke Stockach haben das Jahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von etwa 446 000 Euro abgeschlossen. Dies geht aus dem Geschäftsbericht hervor, den Geschäftsführer Jürgen Fürst in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte. Der Gewinn ist damit höher ausgefallen als 2015 – und höher als erwartet, wie Fürst erklärte. Im Jahr 2015 lag der Jahresüberschuss bei knapp 330 000 Euro, und ein ähnlicher Betrag war auch für 2016 geplant. 200 000 Euro von dem Gewinn 2016 werden in die Unternehmensrücklagen der Tätigkeit Stromnetz eingestellt, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Der Rest wird an die beiden Anteilseigner, die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und die Stadt Stockach, ausgeschüttet. Der Gemeinderat stimmte dem einstimmig zu.

Fürst gab im Gremium auch einen kurzen Überblick über die Ergebnisse der einzelnen Geschäftsfelder. So ist der Überschuss beim Strom von knapp 500 000 Euro (2015) auf 334 000 Euro (2016) gesunken. Als Gründe dafür gab der Geschäftsführer an, dass die Vertriebsmengen gesunken seien und es Mehrkosten im Netz gegeben habe. Netznutzungsentgelte seien auf einer mehrere Jahre alten Basis berechnet worden, so Fürst, für das Jahr 2017 sollte dieser Posten für die Stadtwerke günstiger aussehen. Mehr Verkauf und mehr Gewinn gab es allerdings beim Gas, hier stieg das Ergebnis von 200 000 Euro (2015) auf 314 000 Euro (2016). Und durch Kostensenkung stieg der Gewinn beim Wasser von 236 000 Euro (2015) auf 287 000 Euro (2016), wie aus Fürsts Präsentation hervorgeht. Doch die Aufstellung zeigt auch Verlustbringer.

Beim Parkhaus schrumpfte das Minus auf 83 000 Euro (2015: 89 000 Euro). Auch bei den Bädern sah es deutlich besser aus: Beim Freibad sank das Minus kräftig von 311 000 Euro (2015) auf 237 000 Euro (2016). Als Grund dafür gibt Fürst in seiner Aufstellung eine neue Freibadbeckenheizung an. Die Kostenersparnis komme daher, dass man von Strom auf Gas umgestellt habe, sagte Fürst in der Sitzung. Und beim Hallenbad sank das Minus von 191 000 Euro (2015) auf 172 000 Euro (2016).

Außerdem stimmte der Gemeinderat einstimmig zu, dass die Stadtwerke künftig mehr Wasser von der Bodenseewasserversorgung beziehen können. Die Menge soll von maximal 22 Liter pro Sekunde auf maximal 24 Liter pro Sekunde gesteigert werden. Als Gründe dafür nannte Fürst in der Sitzung, dass im Laufe der Jahre der Absatz beim Wasser deutlich gestiegen und der Bedarf von Großkunden gewachsen sei. Eine Verringerung der Wasserverluste im Netz sei zwar gelungen, so Fürst. Damit dürfte es aber nicht mehr so schnell weitergehen. Auch durch eigene Brunnen lasse sich der Mehrbedarf nicht decken. Insbesondere das Wasser des Dillbrunnens genüge den Grenzwerten für Trinkwasser nicht mehr. Bürgermeister Rainer Stolz begründete dies mit strenger gewordenen Grenzwerten.