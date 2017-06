Stockach Stadttarif im Seehäsle: Automaten auf neuen Tarif umgestellt

Auch auf der Strecke zwischen Stockach und Wahlwies ist nun das Ziehen von Fahrscheinen nach dem neuen Tarif möglich.

Der Stadttarif Stockach ist jetzt auf der Seehäsle-Strecke an den Fahrscheinautomaten in Stockach und Wahlwies erhältlich. Wählt man in Wahlwies den Einzelfahrschein mit Zielort Stockach aus, wird jetzt der überall im Stadttarif gültige Fahrpreis von 1,60 Euro für Erwachsene und 0,90 Euro für Kinder angezeigt. Dies gilt gleichermaßen für die Fahrt von Stockach nach Wahlwies. Seit Januar gibt es den günstigeren Stadttarif offiziell, er konnte bisher jedoch nur in Bussen direkt gelöst werden. Wer seine Einzelfahrscheine in den letzten Monaten aufgehoben hat, kann sich die Differenz von 85 Cent je Fahrt im Rathaus Stockach zurückerstatten lassen. Informationen dazu gibt Sylvia Kromer, Telefon 07771 802-194.