Stockach Stadtmusik Stockach auf Konzertreise in New York

Stadtmusik Stockach auf Konzertreise in New York

Die Musiker treten in der Carnegie Hall auf, feiern im Irish Pub und bekommen von Brian Worsdale, dem Dirigenten der "Grand Street Community Band" aus New York zwei Werke geschenkt

Stockach – Erhebende Momente in einem weltberühmten Konzertsaal, Feiern im Irish Pub, ein Piratenauftritt vor dem UNO-Hauptgebäude und ein straffes Besichtigungsprogramm – das war New York. Eine außergewöhnliche Konzertreise liegt hinter der Stadtmusik Stockach, sieben Tage in einer Metropole, eine Welturaufführung in der Carnegie Hall und beim Rückflug zwei neue Werke im Gepäck.

"Diese Konzertreise war ein einmaliges Erlebnis", lautet das Fazit der Musiker. So viele Eindrücke prasselten auf sie ein, doch der Auftritt in der Carnegie Hall bildete unbestritten den Höhepunkt der Reise. Die Anspielprobe begann um 15 Uhr am Aufführungstag. "Es war ein besonderes Gefühl, durch den Künstlereingang diese weltberühmte Konzerthalle zu betreten", erinnert sich Michael Schönberger. Und das Betreten der Bühne habe schon etwas Erhebendes an sich gehabt. Dieser traditionsreiche Konzertsaal schuf eine andächtige Stimmung. Hinzu kam eine einmalige Akustik. Musikerin Stefanie Bregenzer beschreibt es so: "Ich habe mich gehört, meine Nachbarn gehört, alle Register – das Musizieren hat so viel Freude bereitet."

Vier Orchester traten beim "Sounds of Summer-Festival" auf: die Yolo Community Band, das Owensboro Symphony Youth Orchestra, die Stadtmusik Stockach sowie The Grand Street Community Band mit ihrem Dirigenten Brian Worsdale. Drei Werke, die die Stockacher zur Aufführung brachten, kennen die Besucher des Frühjahrskonzerts 2017. Mit "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauß eröffneten die Stadtmusiker ihren Auftritt. "Der Traum des Oenghus" von Rolf Rudin folgte und bildete den Höhepunkt. "Vox Populi", komponiert von Brett Abigaña, dessen Welturaufführung nun in der Carnegie Hall erfolgte, wird beim Herbstkonzert der Stadtmusik zu hören sein. Abschließend erklang die europäische Hymne, die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven.

Komponisten begleiten die Musiker

Zwei Tage zuvor hatte man das Programm für das Konzert im Ballsaal des Hotels geprobt. Brett Abigaña, der Komponist des Auftragswerks "Vox Populi", das die Stadtmusik im Konzert uraufführen wollte, war anwesend und vermittelte den letzten Feinschliff. Ärgerlich für alle war, dass weder in der Probe noch für die Aufführung ein sogenannter Mahler-Hammer bereitgestellt werden konnte. Obwohl sich der Komponist persönlich kümmerte, fehlte, anders als in den Proben in Stockach, das große "Wumm" beim Konzert. Ebenfalls bei der Probe anwesend war Brian Worsdale, der Dirigent der "Grand Street Community Band" von New York, der mit der Stadtmusik die Werke "City Trees" und "Saturn Returns" von Michael Markowski probte und diese der Stadtmusik schenkte.

Ein weiterer, berühmter Dirigent und Komponist wohnte dem Konzert in der Carnegie Hall bei: der niederländische Komponist, Musiker und Dirigent Johan de Meij. Mit Stockachs Musikdirektor Helmut Hubov befreundet, schloss er sich den Stockachern an, als diese nach der Anspannung und vielen Emotionen im Irish Pub auf der 7th Avenue feierten. Auch Bürgermeister Rainer Stolz und seine Frau Katja, Brett Abigaña und Brian Worsdale mit Orchestermitgliedern der "Grand Street Community Band" feierten ausgelassen mit. "Es wurde gesungen, englische und deutsche Lieder, und die Stimmung war prächtig", erinnert sich Stolz.

Nach einer kurzen Nacht stand schon der nächste Programmpunkt auf der Tagesordnung, ein kurzer Auftritt bei den Vereinten Nation in der traditionellen Uniform. Diese war übrigens nicht jedem geheuer. So wollte doch ein kleiner Junge partout nicht der Aufforderung seines Vaters folgen, sich mit Orchestermitgliedern fotografieren zu lassen. Wegen ihres markanten Hutes hielt er die Stockacher für Piraten. Ansonsten war das deutsche Blasorchester in Tracht ein Motiv vieler vor allem asiatischer Touristen.

Einen dritten musikalischen Auftritt hatte die Stadtmusik im Liberty Science Center in New Jersey, das danach noch besichtigt werden durfte. Schon am ersten Tag hatten die Stockacher auf der Aussichtsplattform des Rockefeller Centers gestanden und den grandiosen Blick auf die Metropole genossen. Zu Fuß, mit dem Bus und der U-Bahn gelangten sie in den nächsten Tagen zu den Bauwerken New Yorks, die man gesehen haben muss. Anstrengende Tage waren es, Tage in einer Weltstadt, übervoll mit Menschen und Fahrzeugen, mit ihren klimatisierten Räumen, Geschäften und Bussen, und mit so viel Flair und Ausstrahlung. "Und keiner ging verloren", konnte Jürgen Schramm, stellvertretender Vorsitzender und mit Günter Velten maßgeblich an der Organisation beteiligt, zufrieden feststellen. Eben: "Diese Konzertreise war ein einmaliges Erlebnis!"

Zur Reise

68 Stadtmusiker waren mit ihrem Dirigenten Helmut Hubov in New York, um beim "New York Sounds of Summer International Music Festival" in der Carnegie Hall aufzutreten. Dieser Auftritt, die Unterbringung im schräg gegenüber des Konzerthauses gelegenen Park Central Hotels und der Transfer vom Flughafen wurde von "World Project" organisiert, die weiteren Auftritte, Explorer-Pass für die Besichtigungen und Flüge von den Stadtmusikern. (cg)