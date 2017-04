Stockach Stadtbücherei bietet kostenloses Lernprogramm für Flüchtlinge

Das Angebot basiert auf computergestützten Sprachkursen. Diese können auch von zu Hause aus bearbeitet werden – und sie sind für alle offen, auch für Menschen mit unsicherer Bleibeperspektive. Die Stockacher Stadtbücherei hat bereits erste Nutzer.

Kommunikation ist wichtig. Aber manchmal stehen Sprachbarrieren einer guten Verständigung im Weg. Ein neues Angebot der Stadtbücherei Stockach steuert dem entgegen. Die Einrichtung erleichtert Flüchtlingen die Integration mit computergestützten Sprachkurs auf der Internetseite des Unternehmens Lingua-TV. Diese Internetseite umfasst eigenständig zu bearbeitende Sprachkurse, die beim Lernen der deutschen Sprache helfen sollen. Die Teilnahme ist dabei kostenlos – nicht einmal eine Mitgliedschaft bei der Stadtbücherei Stockach ist nötig – und die Kurse sind auch von zu Hause aus zu bearbeiten. Diese sogenannte E-Learning-Möglichkeit ergänze die staatlichen Kurse gut, sagt Monika Brumm, Leiterin der Stabstelle Asyl im Landratsamt Konstanz: "Grundsätzlich ist jeder Zugang, um Deutsch zu lernen, gut." Eine Teilnahme an den staatlichen Sprachkursen für Flüchtlinge setze nämlich unter anderem eine gute Bleibeperspektive voraus, so Brumm. Diese Voraussetzung entfällt bei den elektronischen Kursen in der Stadtbücherei.

Eine erste Nutzerin ist Dimah Gudeh. Sie ist Syrerin und lebt bereits zwei Jahre in Deutschland. Da sie Mutter ist, hat sie entsprechend wenig frei einteilbare Zeit. Da komme ihr das Angebot gerade recht. "Ich wurde durch eine E-Mail von der Flüchtlingsbeauftragten Janell Lia-Breitmayer auf das Projekt aufmerksam gemacht", erzählt sie. Am nächsten Tag sei sie direkt zur Bücherei gegangen und habe sich eine der Lizenzen geben lassen. "Mir wurde zuerst gezeigt, wie man sich registriert, und danach, wie ich auf die Seite komme", fährt sie fort.

Den Einführungstest habe sie dann von zu Hause aus gemacht. Dieser prüfe Grammatik, Hörverstehen und Leseverstehen, allerdings nicht Aussprache oder Schrift. Anhand der Ergebnisse schlägt das Programm dann die sinnvollsten Kurse vor, auch wenn sich der Nutzer nicht an die unverbindliche Empfehlung halten muss. Es sei sehr praktisch, dass jede freie Minute sinnvoll nutzbar sei, so Gudeh. Probleme habe sie keine gehabt, das Ganze sei relativ selbsterklärend. Zudem müsse man nicht der deutschen Sprache mächtig sein, um das Programm erfolgreich nutzen zu können.

"Es gibt elf mögliche Benutzersprachen, darunter auch Arabisch", sagt Gabriele Gietz, die Leiterin der Stadtbücherei Stockach. Jeder könne die Menüs nach seinen Bedürfnissen anpassen. Es sei sogar möglich, unbekannte Wörter anzuklicken und diese dann auf die eigene Muttersprache übersetzen zu lassen. Bei Fragen der Benutzer stehe das Büchereipersonal zur Verfügung. "Wir versuchen dann, soweit wie möglich zu helfen." Eine durchgehende Betreuung sei aber normalerweise nicht nötig. "Das ergibt auch Sinn, schließlich soll man ja alleine weiterarbeiten können", sagt Gietz.

Es gibt eine Lernstation in der Bibliothek sowie insgesamt zehn Lizenzen für die Webseite. Eine davon ist nur drei Monate gültig. "Wenn die Zeit abgelaufen ist, muss man entweder auf eine neue Lizenz warten – wenn welche übrig sind – oder man kauft sich eine eigenständig", erklärt Gietz. Das koste knapp 40 Euro. Das sei zwar bezahlbar, aber sie hofft, dass die Lizenzen ausreichen. "Wir haben auch noch drei andere internetfähige Computer, mit denen kann man zur Not auch arbeiten."

Es müsse aber nicht nur Deutsch gelernt werden, es gebe auch Übungen zum Beispiel für Englisch und Spanisch. Zudem sei eine Bücherei ja nicht nur fürs Lernen gedacht. So besitze die Bibliothek auch einige arabische Bücher. "Da sind unter anderem auch Kinderbücher dabei", sagt Gabriele Gietz stolz.

Der Projektpartner

Lingua-TV ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Auf dessen Internetseite sind mit einer gültigen Lizenz Fremdsprachen eigenständig lernbar. Dabei wird zuerst ein unverbindlicher Einführungstest bearbeitet, in dem das aktuelle sprachliche Können überprüft wird. Danach können bis zu zwei verschiedene Kurse ausgesucht werden. Eine Lizenz ist bis zu drei Monate gültig. Der Fortschritt wird dabei überprüft und widergespiegelt. Ab einer Vollständigkeit von 70 Prozent kann ein Abschlusstest gemacht werden. Bei Erfolg erhält man eine (inoffizielle) Teilnahme-Urkunde. Über 100 Büchereien in Baden-Württemberg nehmen an dem sogenannten E-Learning-Projekt teil. (mga)