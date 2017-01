Stockach Stadt sagt Feuerwehr weitere Förderung zu

Für den Umbau ihres Gerätehauses bekommt die Feuerwehr Mahlspüren im Hegau weitere 250.000 Euro von der Stadt. Eine Rolle bei der Entscheidung spielte nicht zuletzt auch die Jugendarbeit der Feuerwehrabteilung, die als richtungsweisend gilt.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Stockach/Abteilung Mahlspüren im Hegau gab es auch in diesem Jahr wieder Grund zur Freude. Hatte im vergangenen Jahr Rathauschef Rainer Stolz die Pläne und die finanzielle Zusage für die Ausgaben durch den städtischen Haushalt in Höhe von 350 000 Euro zur Durchführung der Umbauarbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus mitgebracht und hierfür reichlich Applaus bekommen, so kam er in diesem Jahr mit der Zusage eines weiteren Zuschusses in Höhe von 250 000 Euro. Das Geld soll in den Umbau und die Sanierung des Mahlspürer Projekts fließen. "Wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht", verkündete er den versammelten Feuerwehrkameraden und gab ganz klar zu erkennen, dass mitunter die hervorragende und auch von den Vertretern der Feuerwehrabteilung Stadt gelobte, intensive Jugendarbeit in Mahlspüren einen ganz gewichtigen Anteil mit dazu beigetragen habe. "Auch die übergemeindliche Kooperation", welche Mahlspüren mit Raithaslach und Hoppetenzell pflege, habe die Zukunftsfähigkeit der Mahlspürer Feuerwehr untermauert.

Sehr gerne hätte er, so Stolz, schon einen Termin zum Baubeginn verkündet, dies allerdings werde sich vermutlich verzögern, da man in diesem Bereich keinerlei "Wunschkonzert" mehr spielen könne, sondern sehr stark auf die Bereitschaft des Handwerks angewiesen sei, um seine Vorhaben zeitlich entsprechend zu verwirklichen. "Daran werden wir uns zukünftig immer mehr gewöhnen müssen, das Handwerk kommt, wenn es kann", so sein Resumee.

Abteilungskommandant Egbert Wenger dankte Stolz für die Unterstützung und teilte allen Anwesenden mit, dass für die Bauzeit bereits eine Lösung gefunden sei, um einsatzfähig zu bleiben. Nach einer Besichtigung werde die Stadt nun eine Halle in Mahlspüren direkt mieten, welche nach dem Umzug am Samstag 28. Januar, dann vorläufig die Heimat von Fahrzeug und Ausrüstung darstelle.

Im Jahresbericht von Schriftführerin Julia Grömminger wurde nicht nur der Probenbetrieb, der mit 14 Proben und einem Besuch-Schnitt von 79,4 Prozent sehr zufriedenstellend sei, gelobt; sondern auch die Teilnahme der beiden Mannschaften aus Mitgliedern der Feuerwehren Mahlspüren i.Hg. und Hoppetenzell beim Kreisfeuerwehrtag in Singen bei den Leistungswettkämpfen. Auch Ortsvorsteherin Heidi Gitschier bedankte sich bei den Männern, die "nach 15 Jahren noch einmal gemeinsam viele Stunden übten und dann noch einmal ihre Leistung in Theorie und Praxis bestätigen konnten" und den sogenannten "Mausorden" errangen – zweimaliges Gold im Leistungswettkampf, benannt nach dem Stifter, dem Ex-Landrat Robert Maus. Neben dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses, welches 2017 eines der Hauptthemen mit vielen Stunden Eigenleistung sein wird, gibt es auch wieder Geselliges wie die Dorffasnacht: Dann stellt die Abteilung den Narrenbaum und organisiert einen kleinen bunten Abend am Fasnachtsmontag.

