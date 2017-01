Stadt ist gut für den Winter gerüstet

Die Streusalz-Silos der Technischen Dienste sind ausreichend gefüllt. Bereits um 4 Uhr am Morgen rücken die Schneepflüge der Stadt jeweils aus.

Die Mitarbeiter der Technischen Dienste sind für den Winter in Stockach gerüstet. Die beiden Streusalz-Silos auf dem Bauhof in Stegwiesen sind gut gefüllt. Rund 200 Tonnen Salz passen in die beiden Behälter, aus denen sich die Mitarbeiter der Stadt den Winter über bedienen. "Wir bestellen bereits im Sommer ein Kontingent von 600 Tonnen Streusalz", sagt Joachim Specht von den Technischen Diensten. "Aus diesem Kontingent werden unsere beiden Silos in den Wintermonaten dann immer wieder aufgefüllt."

Damit alle Straßen bei Schneefall so schnell wie möglich geräumt sind, starten die Mitarbeiter der Technischen Dienste morgens um 4 Uhr, sodass bis spätestens 9 Uhr alle Straßen einmal geräumt wurden. "Ein Mitarbeiter fängt bereits um 3.30 Uhr an. Er fährt die Straßen entlang und schätzt ab, ob und wie viel wir streuen und Schnee räumen müssen", sagt Specht. "Um 4 Uhr bekommen dann einige von ihrem Kollegen einen Anruf und legen los." Von Mitte November bis Mitte März sind die Mitarbeiter der Technischen Dienste durchgehend im Bereitschaftsdienst.

So soll sichergestellt werden, dass immer genügend Mitarbeiter verfügbar sind, um schnell und zuverlässig für sichere Straßen sorgen zu können. "Durch die Gliederung der Stadt haben wir es nicht so leicht", sagt Specht. "Die einzelnen Ortsteile liegen zum Teil auf sehr unterschiedlichen Höhen und zudem auch sehr weit auseinander." Deshalb lasse sich immer erst vor Ort sagen, wie viel Schnee wirklich gefallen ist und wie viel Arbeit für den Winterdienst dort jeweils nötig werde. "Im gesamten Stadtgebiet von Stockach sind wir für ein Straßennetz von rund 300 Kilometern zuständig", sagt Specht. Die Bundesstraßen sind dabei außen vor, auf diesen ist der Landkreis für den Winterdienst zuständig.

"Oft rufen bei uns auch Einwohner an und beschweren sich, dass wir bei ihnen noch nicht geräumt hätten", sagt Specht. "Wir bemühen uns, alle Straßen so schnell wie möglich zu räumen. Doch die Straßen, auf denen Busse verkehren, haben zum Beispiel Vorrang." Auch besonders steile Straßen und Teilstücke, die bei Schneefall besonders gefährlich sind, würden zuerst geräumt. Dafür stehen den 28 Mitarbeitern der Technischen Dienste vier eigene Fahrzeuge zur Verfügung. Unterstützt werden sie zudem mit fünf Fahrzeugen privater Unternehmen.

Die Arbeit für den Winterdienst beginnt zudem nicht erst beim ersten Frost oder Schneefall. Bereits im Herbst bereiten sich Specht und seine Kollegen auf den Winter vor. "Wir bestellen von allen wichtigen Bauteilen einen Satz als Reserve", sagt Specht. Besonders Bauteile wie die Schürfleiste am Schneepflug müssten immer vorrätig sein, da sie oft kaputt gingen oder sich abnutzten. Bislang hatten Specht und seine Kollegen keine Probleme mit dem Schneefall in Stockach zurechtzukommen. "Wir sind gut gerüstet", sagt Specht.

Räumpflicht

Auch Privatpersonen müssen auf Gehwegen vor ihren Grundstücken Schnee räumen und streuen. Grundsätzlich müsse bei Schneefall wochentags von 7 bis 20 Uhr geräumt werden, sagt Ulrich Ropertz vom Deutschen Mieterbund. Am Wochenende gilt die Räum­pflicht ab 8 Uhr. Vermieter können die Räumpflicht per Mietvertrag auch an den Mieter abgeben. Eine Regelung in der Hausordnung reiche dafür aber nicht aus, so Ropertz. (sk/dpa)