Stockach Stadt Stockach will intensivere Kontrollen für mehr Verkehrssicherheit

Stadt will mehr auf Verkehrsdisziplin achten. Auch Bushaltestellen und Schulen stehen im Fokus.

Autofahrer, die auf dem Gehweg parken oder in einen Busbahnhof hineinfahren, müssen sich in Stockach auf intensivere Kontrollen einstellen. Dies kündigte Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Gemeinderats an. Seine Begründung: Es gebe immer wieder Verkehrssituationen, die eine „ordnende Hand“ bräuchten. Im Gespräch stellen Fritschi und Margaretha Lattner, Leiterin der Bußgeldstelle in der Stockacher Stadtverwaltung, genauer dar, was damit gemeint ist: hauptsächlich gefährliche Situationen an den Bushaltestellen vor den Schulen, an Kindergärten und am Busbahnhof, aber auch das häufig auftretende Phänomen, in der Hauptstraße in der Stockacher Oberstadt nur mal kurz für eine Besorgung auf dem Gehweg zu halten – oder für eine Abendveranstaltung ziemlich lange. Denn dann stünden Autos mitunter mehrere Stunden auf dem Gehweg, so Fritschi, obwohl das grundsätzlich nicht erlaubt ist (siehe Kasten). „Der Gehweg ist ein Schutzraum für Fußgänger“, betont Lattner.

Ein Ortsbesuch mit Gudrun Barthlott vom Vollzugsdienst der Stadt Stockach bestätigt das Bild. An einem gewöhnlichen Vormittag halten alle paar Minuten Autofahrer auf den breiten Gehwegen der Hauptstraße. Bemerken sie die städtische Mitarbeiterin und ihr Erfassungsgerät, reagieren sie überrascht bis verärgert. Doch es gebe auch die andere Seite ihrer Arbeit, wenn Menschen sich freuen, dass der Gehweg wieder frei ist oder dass es auf dem Schulweg wieder geordneter und damit sicherer zugehe, erzählt sie.

In diesem Punkt ist sich auch Fritschi sicher: „Die Eltern schaffen die Gefahr, vor der sie ihre Kinder schützen wollen.“ Denn für die anderen Kinder sei der rege Fahrzeugverkehr dann riskant, erklärt Lattner und ergänzt, dass vor dem Schulzentrum in der Dillstraße zuletzt 24 Autos in einer halben Stunde im Busbahnhof gezählt worden seien. Von Unfällen an diesen Punkten sei in der Stadtverwaltung nichts bekannt, sagt sie, es müsse aber auch nicht unbedingt erst etwas passieren. Zumal haltende Autos auch immer wieder Schulbusse behindern würden, so Fritschi. An beiden Stellen gibt es übrigens Parkplätze in der Nähe – abgesehen davon, dass Schüler auch zu Fuß zur Schule gehen könnten, wie Lattner anmerkt.

Das Thema sei durch Beschwerden von Bürgern immer wieder an die Stadtverwaltung herangetragen worden, sagt Margaretha Lattner. Punktuelle Kontrollen hätten aber nicht zum dauerhaften Erfolg geführt. Fritschi und Lattner sind sich deswegen sicher: An diesem Thema will die Stadtverwaltung nun dranbleiben. Dann müsste man auch über mehr Personal im Vollzugsdienst nachdenken, das gibt Fritschi zu. Die Entscheidung darüber sei allerdings noch nicht getroffen.

Die Rechtslage

In der Straßenverkehrsordnung heißt es nirgends ausdrücklich, dass Halten und Parken auf Gehwegen nicht erlaubt ist. Allerdings geht es aus dem vierten Absatz von Paragraf zwölf hervor. Darin heißt es: "Zum Parken ist der rechte Seitenstreifen, dazu gehören auch entlang der Fahrbahn angelegte Parkstreifen, zu benutzen, wenn er dazu ausreichend befestigt ist, sonst ist an den rechten Fahrbahnrand heranzufahren." Darin steht nicht der Gehweg, was so zu verstehen ist, dass Gehwege zum Halten und Parken nicht erlaubt sind. Umgekehrt heißt es in Paragraf 25 im Grundsatz: "Fußgänger müssen die Gehwege benutzen." Der Bußgeldkatalog sieht für Parken auf Geh- oder Radwegen 20 Euro Buße vor, werden Fußgänger behindert, 25 Euro. (eph)