Orsingen-Nenzingen Staatssekretärin zu Besuch in Orsingen

Staatssekretärin zu Besuch in Orsingen

Katrin Schütz vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau informierte sich bei der Firma Muffler Holzbau. Das Unternehmen ist in seiner Ausbildung vorbildlich. 49 von 50 Lehrlingen bestanden zuletzt die Prüfung.

Wer alles an Ausbildung beteiligt ist, konnte man gut beim Besuch von Katrin Schütz bei Muffler Holzbau erkennen. Die Staatssekretärin des Ministerium Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau stellte auch die Ausbildungskampagne "gut-ausgebildet.de" vor. Als kommunaler Vertreter informierte sich Bürgermeisterstellvertreter Peter Wolf. Ebenso stellte die Kreis- und Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger Fragen. Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz Georg Hiltner freute sich, dass Muffler Holzbau als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb nächste Woche mit "Voraus in der Ausbildung" zertifiziert wird. Und auch für Christine Merath von der Wirtschaftsförderung beim Landratsamt Konstanz gab es Interessantes zu erfahren.

Hauptakteure der betrieblichen Ausbildung sind Betriebe und Auszubildende. Beim Stopp in Orsingen lernte die Staatssekretärin die Nöte und Chancen eines Familienbetriebs in fünfter Generation kennen. Karl Muffler gab interessante Einblicke. So muss der Leiter einer Zimmerei nicht nur die Holzbearbeitung beherrschen, sondern auch das regionale Wetter vorhersagen können. Denn wenn ein Dach geöffnet ist, ist Regen fatal. Zum einen für den Bauherrn, zum anderen aber auch für die Handwerker, denn bei feuchtem Holz lassen sich die präzisen Verbindungen nicht mehr verarbeiten. Zudem sind heute auch tiefgehende digitale Kenntnisse unerlässlich. "Mein Vater ist der einzige, bei dem kein PC am Arbeitsplatz steht", schmunzelte Christiane Muffler.

Sie wusste auch zu berichten, dass ein ehemaliger Arbeitnehmer lieber als Architekt arbeitete, weil er da nicht so viel Verantwortung habe. Denn die Planungen am Computer werden digital an die CNC-Abbundanlage weitergeleitet und dort maschinell gefertigt. Auf der Baustelle muss dann alles genau ineinanderpassen. "Wenn wir einen Auftrag bekommen, stellen wir meist Architekt und Handwerker zusammen, die nach unseren Plänen arbeiten", erläuterte Karl Muffler.

"Wie finden sie ihre Auszubildenden?", fragte Katrin Schütz. "Viele kommen aus unserem Kundenkreis oder aus der Zusammenarbeit mit den Schulen, wie beispielsweise von der Jobbörse der Schulen Eigeltingen und Steißlingen", berichtete Christiane Muffler. "Von den über fünfzig Lehrlingen, die wir ausgebildet haben, hat nur einer die Prüfung nicht geschafft", ist Karl Muffler stolz. Der wollte aber einfach nicht, das bestätigten ihm damals auch Schule und Prüfungsausschuss. Darum ist ihm auch so wichtig, dass die Lehrlinge vor Ausbildungsbeginn bereits bei einem Praktikum erfahren, was in der Ausbildung auf sie wartet.

Vor allem Georg Hiltner von der Handwerkskammer gaben die Zimmerer mit, dass die schulische Ausbildung schneller auf die aktuellen Arbeitsgänge, benötigten Techniken und Maschinen eingehen müsse: "Binden sie junge Zimmerermeister ein, die täglich damit umgehen und bilden nicht Arbeitskreise mit Menschen, die schon lange aus dem Beruf raus sind oder noch gar nie drin waren!" Er arbeite eng mit den Schulen und Lehrern zusammen, schilderte Karl Muffler. Man glaubte ihm sofort, dass er manchen Tipp bereit hat.

Ausbildungsbotschafter

Landesweit wurden über 11 500 Auszubildende von 200 Schulen als Botschafterinnen geschult. Als Senior-Ausbildungsbotschafter sind zudem Führungskräfte aus der Wirtschaft unterwegs, die ihre Karriere in einem Ausbildungsberuf gestartet haben. Sie informieren auf 200 Elternabenden über 7000 Eltern über die Chancen betrieblicher Ausbildung. Zudem fördert das Wirtschaftsministerium die duale Ausbildung an vielen Stellen. So soll die Digitalisierung durch Lernfabriken vorangebracht werden. Die kleinen und mittelständische Betriebe werden seit Jahren durch überbetriebliche Berufsausbildungsmaßnahmen unterstützt.