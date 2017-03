Stockach Sportlerehrung der Stadt Stockach: 89 Sportler aus 14 Sportarten werden ausgezeichnet

Die Sportlerehrung findet am Freitag, 10. März, im Bürgerhaus Adler Post statt. Daniel Unger, Weltmeister im Triathlon, ist als Stargast dabei.

Die Stadt Stockach und der Stadtsportverband laden am Freitag, 10. März, um 19 Uhr zur Sportlerehrung für das Jahr 2016 ins Bürgerhaus Adler Post ein. Das Sportgremium hat 89 Athletinnen und Athleten ausgewählt, die an diesem Abend für ihre Erfolge von Bürgermeister Rainer Stolz und dem Vorsitzenden des Stadtsportverbands, Frank Karotsch, geehrt werden. 14 Sportarten werden am Freitag vertreten sein, von Autosport und Badminton über Handball, Leichtathletik und Schwimmen bis zu Turnen und Tennis. Die Veranstalter teilen mit, dass die Ehrungen von einer Bilder- und Videopräsentation begleitet und durch einzelne Interviews mit den Sportlern ergänzt werden.

Als Ehrengast wird Daniel Unger, Weltmeister und mehrfacher Deutscher Meister im Triathlon, an der Veranstaltung teilnehmen und einen Einblick in seine sportliche Karriere geben. Unger wurde 1978 in Ravensburg geboren und verbrachte seine Kindheit in Mengen. Er fand schon als Zwölfjähriger Gefallen am Triathlon und zählte spätestens ab dem Jahr 2000 zu den besten Triathleten Deutschlands. 2004 gelang es Unger, sich für die Olympischen Spiele in Athen zu qualifizieren. Er musste seinen Start jedoch wenige Tage vor Beginn der Spiele absagen, da er am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt war. Noch heute bezeichnet der Triathlet diese Phase als die härteste Zeit seiner Karriere. Drei Monate konnte er keinen Sport mehr machen, so das Munzinger Personenarchiv.

Nach überstandener Krankheit meldete sich Unger jedoch eindrucksvoll zurück, wurde bei der Europameisterschaft in Kopenhagen Dritter, ehe er bei der Weltmeisterschaft in Hamburg 2007 "das Rennen seines Lebens" lief, wie er später sagte, und als erster deutscher Triathlet den Weltmeistertitel holte. Fast zehn Jahre später freuen sich die Veranstalter, einen so erfolgreichen Gast in Stockach begrüßen zu dürfen.

Ergänzt wird das Programm der Sportlerehrung durch einen Auftritt der "Nellis", der Akrobatik- und Jongliergruppe des Nellenburg-Gymnasiums unter Leitung von Claudia Weber-Bastong. Den Ehrungen schließt sich ein Empfang der Stadt an.