Stockach/Eigeltingen Sportgeschäft in der Goethestraße plant Neueröffnung am verkaufsoffenen Sonntag

Sport Martin plant am verkaufsoffenen Sonntag am 9. April seine Räume wieder zu eröffnen. Im vergangenen Jahr war ein Feuer in dem Geschäft ausgebrochen. Brandursache soll ein technischer Defekt gewesen sein.

Mit Hochdruck arbeiten die Handwerker im Sportgeschäft Martin, damit der Laden in der Goethestraße in Stockach zum verkaufsoffenen Sonntag am 9. April wieder eröffnet werden kann. "Wir wollen durchstarten und hoffen, den Zeitplan einhalten zu können", sagt Inhaber Eberhard Martin. Auch wenn am 9. April nicht alles fertig sein sollte, "uns ist wichtig, dass wir am verkaufsoffenen Sonntag dabei sind", so Martin. Die Handwerker seien derzeit mit der Elektrik, der Fensteranlage und dem Bodenbelag beschäftigt. Danach werde der Laden komplett neu ausgebaut. "Sehr modern und mit Klimaanlage", fasst Martin zusammen. Seit 2001 ist die in Eigeltingen gegründete Firma Sport Martin auch in Stockach vertreten, seit 16 Jahren am Standort in der Goethestraße. "Wir freuen uns mit Spannung auf die neugestalteten Räume in Stockach", sagt Martin.

In der Nacht zum 20. Dezember vergangenen Jahres war in den frühen Morgenstunden in dem Sportgeschäft in der Goethestraße plötzlich ein Feuer ausgebrochen. Der Innenraum des Sportgeschäfts brannte völlig aus. Die Feuerwehr Stockach war in der Nacht mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz. Die Brandursache soll nach Angaben von Martin ein technischer Defekt gewesen sein. Eberhard Martin konnte auf den Verkaufsraum und die Werkstatt in Eigeltingen ausweichen. Erst im vergangenen Jahr hatte Martin die Räumlichkeiten in Eigeltingen eingerichtet. Von den Kunden sei der Standort im dortigen Industriegebiet gut angenommen worden, so Martin. Das Sportgeschäft Martin wurde 1903 in Eigeltingen gegründet und besteht in vierter Generation.