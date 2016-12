Stockach Sportgeschäft Martin in der Goethestraße in der Nacht in Brand geraten

Im Sportgeschäft Martin in der Goethestraße in Stockach ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand gekommen. Die Ursache ist bislang unklar. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere hundertausend Euro.

Im Sportgeschäft Martin in der Goethestraße in Stockach hat es in der Nacht zu Dienstag gebrannt. Bei der Ankunft der Feuerwehr seien die Geschäftsräume vollständig in Brand gestanden, teilt Bernd Schmidt vom Polizeipräsidium Konstanz mit. Gegen 4.30 Uhr hatten Anwohner den Lärm der Alarmanlage gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Der Innenraum des Geschäfts ist laut Johannes Zehnle von der Freiwilligen Feuerwehr Stockach durch den Brand völlig ausgebrannt.Die Wehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Gegen 5.15 Uhr war der Brand laut Zehnle gelöscht. Die Brandursache ist laut Schmidt bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei in Konstanz und Beamte des Reviers in Stockach hätten die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten seien die angrenzenden Häuser vorsorglich evakuiert worden, teilt Schmidt mit.Geschäftsinhaber Eberhard Martin sagt, er habe noch keinen Überblick, was durch den Brand alles zerstört wurde. Warum es gebrannt habe, könne er sich nicht erklären. Er wisse nur, dass der Brand zu einer denkbar ungünstigen Zeit passiert sei. "Jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dem Wintergeschäft", sagt er. Doch ganz aufgeben müsse er sein Geschäft nun nicht.In Eigeltingen habe er ein großes Lager mit einem dazugehörigen Verkaufsraum, den er nächstes Jahr eröffnen wollte. "Dort steht auch unsere Werkstatt mit den ganzen Einstellgeräten und Werkzeugen", sagt Martin.Er hofft nun, dass er von dort aus sein Geschäft so gut es geht weiterführen kann, bis er wieder in die Geschäftsräume in Stockach einziehen kann. "Sicher muss ich nun einige Dinge nachbestellen, doch dazu muss ich erst wissen, was durch den Brand alles zerstört wurde, sagt Martin. Auch er hat von dem Brand durch eine Meldung der Alarmanlage der Geschäftsstelle erfahren. "Ich dachte zuerst, es sei ein Einbruch", sagt er. Als er mit dem Auto auf dem Weg zu seinem Geschäft gewesen sei, habe ihn dann die Polizei angerufen und darüber informiert, dass der Verkaufsraum in Flammen stehe. Inhaber Martin hofft nun, dass die Brandursache schnell geklärt werden kann: "Ich würde mir wünschen, dass es so schnell wie möglich in Stockach weitergeht."