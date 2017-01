Stockach/Eigeltingen Sport Martin startet neu: Wiedereröffnung für Anfang April geplant

Nach einem Brand kurz vor Weihnachten, soll das Geschäft in Stockach möglichst bald wieder öffnen. Die Kunden zeigten viel Verständnis und nehmen den Ausweichstandort in Eigeltingen gut an.

Beim Sportgeschäft Martin in der Goethestraße in Stockach soll es bald wieder weitergehen. Nachdem ein Feuer kurz vor Weihnachten den Ladenraum komplett zerstört hatte, war Inhaber Eberhard Martin in seine Werkstatt mit Lager in Eigeltingen ausgewichen. Mitte kommender Woche sollen nun im Geschäft in Stockach die Handwerker anrücken und dort wieder das normale Geschäft ermöglichen. "Unser Ziel ist es, das Geschäft in Stockach bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 9. April wiederzueröffnen", sagt Manuela Martin. Ihr sei bewusst, dass das sehr ambitioniert sei. "Es wäre einfach ein schönes Zeichen, an diesem Tag wieder mit dabei sein zu können."

In der Nacht auf den 20. Dezember war im Verkaufsraum des Geschäfts in Stockach ein Brand ausgebrochen. Das Feuer zerstörte den Raum komplett. "Für uns war der Brand natürlich ein Supergau", sagt Eberhard Martin heute. "So kurz vor Weihnachten – das war in doppelter Hinsicht ein schlechter Zeitpunkt." Zum einen sei es der Start für die Wintersaison gewesen und deshalb die Zeit, in der besonders viele Kunden kommen, zum anderen sei es zu dieser Zeit wie auch zwischen den Jahren sehr schwer, einen Termin bei einem Handwerker zu bekommen. Die Neugestaltung des Geschäfts in Stockach habe sich deshalb verzögert.

Trotz allem ist Martin froh, die Möglichkeit durch die Werkstatt und den Verkaufsraum in Eigeltingen zu haben. "Ich weiß nicht, was ich ohne diese Ausweichmöglichkeit gemacht hätte." Erst im vergangenen Jahr hatte Martin die Räumlichkeiten in Eigeltingen eingerichtet. Dass der Standort im dortigen Industriegebiet bislang so gut angenommen wurde, freut ihn. "Die Kunden haben durchaus Verständnis für unsere Lage." Der Ausweichstandort habe sich sehr schnell herumgesprochen.

Doch nicht nur von den Kunden auch von den Inhabern anderer Sportgeschäfte in der Region erhielt Martin Solidarität. "Da ein Großteil meiner Ware im Geschäft zerstört wurde, musste ich zunächst wieder Ski, Schuhe und Bekleidung besorgen", sagt Martin. Viele Kollegen in anderen Sportgeschäften seien sehr hilfsbereit gewesen und hätten ihm auf Anfrage Ware zur Verfügung gestellt. Auch mehrere Handelsvertreter hätten sich um Ware bemüht, obwohl sie bereits Urlaub gehabt hätten. Die Ursache für den Brand kurz vor Weihnachten ist bislang nicht bekannt. Die kriminaltechnischen Untersuchungen sind inzwischen abgeschlossen, teilt Fritz Bezikofer vom Polizeipräsidium Konstanz mit. Doch die Analyse dauere noch an. "Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden", sagt er. Im Nachhinein sei es bei Bränden sehr schwierig, die genaue Ursache festzustellen. Den finanziellen Verlust durch den Brand und das zum Teil ausgefallene Wintergeschäft kann Martin bislang noch nicht beziffern. "Natürlich hätten wir am Standort in Stockach mehr Kunden versorgen können, doch im Moment ist erst mal wichtig, dass es weitergeht."

Das Geschäft

Das Sportgeschäft von Inhaber Eberhard Martin besteht bereits seit 114 Jahren. "Ich betreibe das Geschäft nun in vierter Generation", sagt Martin. Gegründet wurde es 1903 in Eigeltingen. Im Laufe der Jahre wurde dann ein Verkaufsraum in Stockach eröffnet. 2016 entstand in Eigeltingen neben dem Lager und der Werkstatt ein weiterer Verkaufsraum. "Einen solchen Rückschlag, wie durch den Brand haben wir in all den Jahren noch nicht erleben müssen", sagt Martin. Er hoffe, das Geschäft mit seiner Familie noch lange weiterführen zu können.