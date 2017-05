Stockach Spitzen-Grüne Kerstin Andreae: Das Kinderdorf lebt grünes Denken

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf in Wahlwies hat mit einem großen Fest sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Die Grünen-Politikerin Kerstin Andreae war dabei zu Gast. Ein Interview zur Nachlese.

Frau Andreae, Sie haben eben, vor dem eigentlichen Festakt, eine kleine Führung durch das Kinder- und Jugenddorf bekommen. Was ist Ihr Eindruck von der Einrichtung?

Dass es eine sehr schöne Einrichtung ist. Die Wege, die Räumlichkeiten und der Platz, der den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht, das ist alles sehr großzügig. Hier ist so etwas wie eine Heimat entstanden, eine Heimat für diejenigen, die den hier gewährten Schutz besonders benötigen. Ich habe den Eindruck, dass das Konzept aufgeht, Familienstrukturen zu schaffen, indem auch die Betreuerinnen und Betreuer in den Häusern leben. So wird es für die Kinder wirklich ein guter Ort, um groß zu werden und mit den Schwierigkeiten zurechtzukommen, mit denen sie ins Leben starten mussten. Hier haben sie die Möglichkeit, würdevoll ins Erwachsenenleben geführt zu werden. Das ist schon sehr schön.

Das Kinderdorf ist eine sehr nachhaltig wirtschaftende Einrichtung. Die landwirtschaftliche Produktion läuft nach den Regeln des Anbauverbandes Demeter. Und was die Arbeitskräfte angeht, wird Wert darauf gelegt, dass Leute, die nicht unbedingt so viele Möglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, hier eine Chance bekommen. Wird bei so einem Ansatz ein Stück weit ein grüner Traum wahr?

Natürlich, wenn wir diese Vorbilder, die hier gelebt werden, und dieses ökologische, soziale, nachhaltige Konzept in unserer gesamten Gesellschaft umsetzen könnten, in unserer Wirtschaftsstruktur, im Kleinen wie eben auch im Großen, dann wäre natürlich unheimlich viel gewonnen. Vieles, was hier gelebt wird, ist tatsächlich grüne DNA: das Zusammenleben, der Gemeinsinn, der Einklang mit der Natur, auch dass man sich nicht blind an Wachstum und Gewinnsteigerung orientiert, sondern am Menschen. Das ist schon grünes Denken, auch insofern ist das hier natürlich ein besonders schöner Termin für mich.

Cem Özdemir, der ursprünglich mit einem Grußwort hier hätte teilnehmen wollen, ist Sozialpädagoge, Sie sind Volkswirtin – ein Berufsbild, das man landläufig wahrscheinlich nicht so sehr mit der grünen Partei verbindet. Inwiefern beeinflusst das Ihren Blick?

Ich glaube, im Wesentlichen bin ich heute als Mutter hier. Ich habe drei Kinder, die das große Glück haben, in stabilen Strukturen aufzuwachsen. Leider ist das nicht jedem gegeben. Deswegen sind solche Orte so unglaublich wichtig und schön. Ich werde jetzt nicht als Volkswirtin anfangen, zu rechnen und die profitablen Strukturen an der einen oder anderen Stelle zu loben. Ich finde es einfach toll, dass diese Einrichtung sich trägt, dass sie einen großartigen Geschäftsführer hat – und vor allem sehr viele Menschen, die sich um die Kinder kümmern. Das ist das Wichtigste.

Das Kinderdorf ist stark engagiert bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, was in einem Landkreis, der an einer EU-Außengrenze liegt, immer wieder ein Thema ist. Gibt es aus Ihrer Sicht in dieser Richtung Handlungsbedarf?

Mein eigener Wahlkreis ist ja Freiburg. Auch dort haben wir die Situation, dass viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu uns kommen. Entscheidend ist, dass man diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich auch als Kinder und Jugendliche wahrnimmt. Das sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie brauchen nochmal besonderen Schutz. Viele kommen mit traumatischen Erfahrungen. Auch dafür ist es notwendig, dass wir solche Institutionen haben, dass sie finanziell unterstützt werden und dass wir den Jugendlichen auch ganz schnell helfen, was Sprachbildung, Ausbildung und auch die Bleibeperspektive angeht. Es gibt die Drei-plus-Zwei-Regel: Wenn die Jugendlichen drei Jahre in der Ausbildung sind, können sie erst einmal noch zwei weitere Jahre hier bleiben, den Beruf ausüben und damit Erfahrungen sammeln. Das sind dann immerhin fünf Jahre Bleibeperspektive. Das ist gerade mit Blick auf die Jugendlichen, die überlegen, wieder in ihre Heimat zurückzukehren, fast schon praktische Entwicklungszusammenarbeit. Da kann man zwar noch viel machen. Aber im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass die Haltung gegenüber diesen Jugendlichen richtig ist.

Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Hier im Bodenseeraum sind Flächen heiß umkämpft. In Stockach gibt es zum Beispiel das Gewerbegebiet Blumhof, das wachsen soll. Aber die Landwirte brauchen auch ihre Flächen. Wie ist Ihre Position?

Den Flächenverbrauch darf man nicht kleinreden. Die Diskussion darum hat ja etwas damit zu tun, dass wir Flächen versiegeln, dass die Versickerung von Wasser dann nicht mehr so leicht funktioniert und dass wir dann Folgeschäden haben, die für eine Region nicht gut sind. Und die Landwirte sagen zu Recht, sie brauchen auch ihre Fläche. Sie brauchen auch gute hochwertige Flächen, um ihre Produkte anbauen und anbieten zu können, die wir schließlich alle so gerne haben wollen. Nun kann ich aber auch wieder eine Gemeinde verstehen, die Gewerbegebiete ausweisen will, weil man eine Struktur braucht und dem Gewerbe vor Ort Erweiterungsmöglichkeiten bieten muss. Und dann gibt es noch den Wohnungsbedarf, der gerade in der Bodensee-Region durchaus groß ist. Das heißt, dass wir eine Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen schaffen müssen. Ich nenne mal ein klassisches Beispiel: Wenn wir nach wie vor für Autos so viel Fläche versiegeln, wie wir es derzeit tun, dann sind wir falsch gepolt. Da neue Ideen zu entwickeln, etwa in mehrstöckigen Strukturen zu planen, das ist aus meiner Sicht der richtige Ansatz.

Zur Person

Kerstin Andreae (48) wurde in Schramberg im Schwarzwald geboren und hat an der Universität Freiburg Politikwissenschaft und Volkswirtschaft studiert. Heute ist sie Bundestagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Freiburg, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Spitzenkandidatin der Grünen im Land für die Bundestagswahl im September. Schon mehrfach stand sie dabei auf dem ersten Platz der Landesliste. Andreae gilt als Finanzexpertin und Vertreterin des Realo-Flügels der Grünen. (eph)