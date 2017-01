Stockach Spielen für den guten Zweck: Kolpingsfamilie Stockach organisierte 35. Skatturnier

Der Erlös des 35. Skatturniers geht an ein Schulprojekt in Burkina Faso. 60 Spieler nahmen am Turnier der Koplingsfamilie Stockach teil.

Keine absolute Ruhe, jedoch angespannte Konzentration war im großen Saal des Pallottiheims in Stockach angesagt, denn die 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Skatturniers der Kolpingsfamilie Stockach wollten die begehrten Sach- und Geldpreise mit nach Hause nehmen. Und so stand der Nachmittag unter dem alten Skatmotto „18 – 20 – nur nicht passen“, denn auch beim Skat ist der Angriff die beste Verteidigung. Gespielt wurde in erster Linie um den Nellenburgpokal, der zum 35. Mal ausgespielt wurde. Diesen Pokal stiftet seit 35 Jahren ununterbrochen der Wirt des Badischen Hofs in Stockach, Hermann Schmeisser.

Er war es auch, der mit dem inzwischen verstorbenen Werner Fritsch und Heinz Martin das Skatturnier aus der Taufe gehoben hat. „Wir saßen an einem Freitagabend im Gambrinus, meinem damaligen Gasthaus in der Salmannsweilerstraße, zusammen und kamen auf die Idee, in Stockach mit der Kolpingsfamilie ein Skatturnier zu veranstalten“, erklärte Hermann Schmeisser nicht ohne Stolz. Daraus wurde ein Turnier, das sich in Kennerkreisen weit über Stockach hinaus einen guten Namen gemacht hat. „Wir freuen uns jedes Jahr über die große Teilnehmerzahl bei unserem traditionellen Skatturnier, das in seiner langjährigen Geschichte seinen Reiz noch nicht verloren hat“, freute sich der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Stockach, Hans-Jürgen Geiger. Auch wenn er einräumte, dass die Teilnehmerzahlen rückläufig seien. „Wir hatten Turniere mit 160 Teilnehmern und haben damals noch aus Platzgründen im Gymnasium gespielt, dagegen sind die heutigen 60 Teilnehmer eher eine bescheidene Zahl“, so Geiger.

Siegbert Schulz, seit 30 Jahren Leiter dieses Skatturniers, ergänzte: „Junge Skatspieler wachsen kaum nach, da die jungen Leute eher Online-Spiele spielen und die Anzahl der älteren Spieler geht kontinuierlich zurück.“ Schulz ist für die organisatorische Seite zuständig, wobei ihm bei der Turnierauswertung ein von ihm selbst entwickeltes Computerprogramm die Arbeit erleichtert. „Sobald der letzte Tisch nach 72 Spielen, das sind 36 Spiele pro Runde, sein Ergebnis abgegeben hat, erhalte ich auf Knopfdruck die Ergebnisliste, die wiederum die Grundlage für die Siegerehrung bildet“, erläutert Schulz. Für die exakte Einhaltung der Skatregeln ist Erich Spingler aus Engen zuständig, der dieses Amt nun auch schon 35 Jahre ausübt. Er ist Skat-Schiedsrichter und als Vertreter des Deutschen Skatverbands anwesend. Er spiele selber am Turnier mit, da sich seine Schiedsrichtereinsätze sehr in Grenzen hielten, was wiederum bedeute, dass die Teilnehmer mit den Skatregeln vertraut seien. So gibt es bei einem offiziellen Turnier wie diesem in Stockach kein Contra, Re, Bock und auch keinen Ramsch – Regelungen, die so bei den Hobbyspielern sicher nicht immer eingehalten werden, denn sie sind ja eigentlich auch das Salz in der Skat-Suppe. Bei der Siegerehrung werden Geld- und Sachpreise ausgeschüttet, wobei Hans-Jürgen Geiger betont, dass kein Spieler mit leeren Händen nach Hause gehen müsse, denn es sei Tradition, dass jeder Teilnehmer zumindest einen Teilnahmepreis erhalte.

Geiger hob hervor, dass auch in diesem Jahr der Erlös – bestehend aus Startgeldern und Bewirtungserlösen – vollständig einem guten Zweck zugeführt wird. Wie schon 2016, wird die Aktion „Schulbau in Burkina Faso“ des Vereins "Helfen – was sonst" unterstützt. Natürlich war dessen Vorsitzender Jürgen Brecht höchst erfreut über die Zuwendung. Nicht ohne Stolz weist Hans-Jürgen Geiger darauf hin, dass im Laufe der 35-jährigen Geschichte des Skatturniers über 50 000 EURO sozialen Projekten zugeführt werden konnten. Die Erlöse aus den ersten zehn Turnieren wurden für die Renovierung der Loretokapelle verwendet, erinnert sich Geiger. Er vergisst nicht zu erwähnen, dass diese Erträge nur erwirtschaftet werden konnten durch die großzügige Unterstützung der Stockacher Geschäftswelt. Auf die Frage nach der Zukunft dieses Turniers gab Geiger klar zu verstehen, dass an der Tradition festgehalten wird.

Geschichte und Gewinner