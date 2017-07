Stockach Spendensammler entpuppen sich als Betrüger

Eine Gruppe von betrügerischen Spendensammlern war in Stockach unterwegs. Die Polizei warnt davor, derartigen Gruppen Geld zu geben.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.15 Uhr, wie die Polizei nun in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach ist eine Gruppe von Spendensammlern auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Stadtwall aufgetreten. Die Personen machten Passanten auf sich aufmerksam, gaben vor, stumm zu sein, und forderten Geldspenden. Nachdem sie bemerkt hatten, dass die Polizei verständigt wurde, entsorgten sie die Spendenlisten und das erhaltene Bargeld und versteckten sich hinter einer Hecke. Dort fanden die herbeigerufenen Polizisten die Spendensammler und kontrollierten sie. Die Gruppe ist laut der Pressemitteilung bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die Beamten erteilten ihnen einen Platzverweis für die Stadt Stockach. Sie werden nun wegen Sammlungsbetrugs, ein 19-Jähriger zusätzlich wegen Beleidigung eines Polizeibeamten angezeigt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor betrügerischen Spendensammlern und davor, in einem solchen Fall Geld zu spenden. Beim Auftreten der Spendensammler wird um unverzügliche Benachrichtigung der Polizei gebeten. Personen, die den Tatverdächtigen am Donnerstag bereits Geld gespendet und sich in einer Liste eingetragen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Telefon (077 71) 93 91 0, zu melden.