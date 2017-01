Stockach Spenden für Kenia: Sternsinger ziehen durch Stockachs Straßen

Die Stockacher Sternsinger sammeln in diesem Jahr für eine bessere Wasserversorgung in Afrika.

Prächtige Gewänder, goldene Kronen und ein leuchtender Stern zeichnen die Gruppen der Sternsinger aus, die aktuell durch Stockach ziehen. So auch die Gruppe von Franziska Brecht, Finn Fritz, Johannes Hüttinger, Lasse Fritz und Johannes Brecht. Die Kinder und Jugendlichen haben auf ihrer Runde durch die Stadt, begleitet von Brigitte und Jürgen Brecht und Stefanie Fritz, auch den SÜDKURIER besucht und das Lied "Stern über Betlehem" vorgetragen.

Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche sind in diesen Tagen an der Sternsinger-Aktion in der Stockacher Kernstadt beteiligt, wie Angelika Isele berichtet. Viele weitere sind in den Ortsteilen unterwegs. Sie organisiert die Sternsinger in der Kernstadt. Sechs Gruppen segnen Stockachs Häuser und sammeln Spenden für das Kindermissionswerk Sternsinger des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. "In diesem Jahr wird unter anderem für eine bessere Wasserversorgung in Kenia gesammelt", sagt Isele.

Im Vorfeld haben sich die Freiwilligen einen Film angeschaut, in dem das diesjährige Schwerpunktland vorgestellt wird. Mit dem eingängigen Film von Willi Weitzel, einem Reporter, der aus dem Kinderfernsehen der öffentlich rechtlichen Sender bekannt ist, wurde den Kindern die Probleme der Wasserversorgung in Afrika näher gebracht. Weitzel dreht seit 2013 jährlich Reportagen – "Unterwegs für die Sternsinger" – zu den jeweiligen Sammelaktionen. Noch bis Dreikönig werden die Sternsinger in der Stadt unterwegs sein.