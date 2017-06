Stockach Spargel trifft Erdbeere

Die Fachschule für Landwirtschaft Stockach führte einen Koch-Workshop durch. Angeregt hat die Aktion die Initiative "Mach's Mahl" des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Leise köchelnde Töpfe, ein Knistern in den Pfannen, das rhythmische Klick-Klack der Messer und klappernde Löffel in diversen Schüsseln: Es sind typische Koch-Geräusche, unter die sich das fröhliche Plaudern von 15 Hobbyköchen mischt. Aufgeteilt an fünf Küchenzeilen kochen, rühren und schnippeln sie fleißig und bereiten so je drei oder vier Rezepte zu. Grund für das geschäftige Treiben in der Küche der Fachschule für Landwirtschaft Stockach an diesem sonnig-heißen Nachmittag war der Workshop "Spargel trifft Erdbeere". Dabei geht es um Gerichte, die beides zusammen, Spargel und Erdbeeren, auf den Teller bringen – eine nicht alltägliche Kombination.

Workshop-Leiterin Christa Schlageter wandert zwischen den Gruppen hin und her, gibt Tipps und unterstützt. Es sind ihre Rezepte, die gerade nachgekocht werden und wegen derer die Lehrgangsteilnehmer den Workshop besuchen. "Man wird in seinem Kochalltag so eingefahren", bringt es Selma Winter auf den Punkt, während sie den Mürbteig für eine Spargelquiche knetet. Sie wolle sich neue Inspirationen holen, um mehr Abwechslung in ihre Küche zu bringen. Rosa Geiges, die an der Spüle steht und gerade den Salat zurechtzupft, bekennt sich sogar als "leidenschaftliche Rezeptsammlerin".

Kochen lernen muss hier übrigens keiner. Jeder im Raum weiß, was er tut und kann auf langjährige Kocherfahrung zurückblicken. "Wir sind ja schon alle über 18", scherzt auch Christa Schlageter in Bezug auf ein Rezept, das mit Erdbeerlikör zubereitet wird, darüber, dass sie hauptsächlich Teilnehmer mittleren bis hohen Alters vor sich hat. Woran das liegt, lässt sich nicht so einfach herausfinden. Vielleicht nutzt die jüngere Generation vermehrt Rezeptsammlungen im Internet. Die Anwesenden lernen jedenfalls lieber durch Tipps von Fachfrau Christa Schlageter und den wertvollen Austausch untereinander als allein in der heimischen Küche zu experimentieren.

Diese Workshops seien eine gute Möglichkeit, sich an Gerichte heranzuwagen, vor denen man sich scheut, empfiehlt Viola Hahn. Die Hobbyköchin hat gerade den letzten Spargel geschält und macht sich nun daran, eine Zitrone auszudrücken. Oft denke man, ein Rezept sei aufwendig und kompliziert, sagt sie, doch während der Zubereitung stelle sich meist heraus, dass es ganz einfach sei. "Es geht auch um die Gesellschaft", betont sie, stellt das Honig-Zitronen-Dressing beiseite, das sie gerade angerührt hat, und hebt kurz den Topfdeckel, um den köchelnden Spargel zu überprüfen. Gerade weil alle Anwesenden routiniert in der Küche sind, werden manche Zubereitungsschritte zur Nebensache und es bietet sich Gelegenheit zur Unterhaltung.

Die Landesinitiative "Mach's Mahl" vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz veranstaltet regelmäßig Aktionen, die selbst gemachte Mahlzeiten in den Mittelpunkt stellen. "Es finden immer wieder Workshops zu saisonalen oder regionalen Themen statt", erzählt auch Selma Winter und schichtet nebenbei Schinken, Käse und Spargel in die Quiche. So könne man sich ab und an neue Impulse holen, stimmt ihr Rosa Geiger zu, während sie den Erdbeer-Spargel-Salat anrichtet. Keine der beiden habe vor diesem Kurs Spargel und Erdbeeren miteinander in Verbindung gebracht. Daher sind die Teilnehmerinnen gespannt auf das "Highlight des Tages", wie sie es schmunzelnd nennen: Die Verkostung.

Erdbeer-Spargel-Salat

Spargel Quiche

500 Gramm Spargelstücke, 250 Gramm Blattsalat, 250 Gramm Erdbeeren

Für die Marinade:

4 Esslöffel Zitronensaft, etwas Salz, Pfeffer und Zucker, 2 Esslöffel Honig, 3 Esslöffel Rapsöl, 200 Milliliter Spargelsud

Spargelstücke waschen, schälen, Sud herstellen und die Spargelstücke darin je nach Dicke zirka 20 Minuten kochen, absieben. Marinade mischen, abschmecken. Blattsalat waschen und in mundgerechte Stücke zupfen. Erdbeeren waschen, vierteln und zum Salat geben. Zusammen mit dem Spargel auf einer großen Platte dekorativ anrichten und mit der Marinade begießen.

.Sie haben Lust auf weitere Rezepte mit Spargel und Erdbeeren bekommen? Im Internet gibt es noch mehr Tipps, wie man beides auf den Teller bekommen kann, und zwar unter www.sk.de/exklusiv

500 Gramm Spargel, 0,5 Liter Wasser, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker

Für den Mürbteig:

150 Gramm Mehl, 100 Gramm Butter oder Margarine,1 Ei, 0,5 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Weißwein

Für den Belag:

100 Gramm gekochter Schinken, 100 Gramm Gouda-Käse in dünnen Scheiben

Für die Eiersahne

3 Eier, 200 Gramm saure Sahne, Salz, Pfeffer, Muskat, Schnittlauch

Mürbteig: Alle Zutaten rasch verkneten und eine Stunde kühl stellen. Spargel waschen, schälen, Sud herstellen und den Spargel darin je nach Dicke zirka 20 Minuten kochen, absieben. Backform ausfetten. Backofen auf 200 Grad Celsuis vorheizen. Back form mit der Teigplatte auslegen, mehrmals mit einer Gabel einstechen, zehn Minuten backen.

Alle Zutaten rasch verkneten und eine Stunde kühl stellen. Spargel waschen, schälen, Sud herstellen und den Spargel darin je nach Dicke zirka 20 Minuten kochen, absieben. Backform ausfetten. Backofen auf 200 Grad Celsuis vorheizen. Back form mit der Teigplatte auslegen, mehrmals mit einer Gabel einstechen, zehn Minuten backen. Eiersahne: Zutaten zusammenmischen, würzen, Schnittlauch hinzugeben.

Zutaten zusammenmischen, würzen, Schnittlauch hinzugeben. Belag: Vorgebackenen Boden zunächst mit Schinken, dann mit Käse belegen, dann den Spargel darauf verteilen und mit Eiersahne übergießen.

Quiche im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Celsius etwa 30 Minuten backen