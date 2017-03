Stockach Sozialkurs statt Geldstrafe: Glimpfliches Urteil für 19-jährigen Stockacher

Keine Haft, keine Geldstrafe, aber hohe Erwartungen: Mit der Verpflichtung an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen, endete für einen 19-jährigen Stockacher vor dem Amtsgericht eine Verhandlung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

2016 ertappten Polizeibeamte den jungen Mann erst im Sommer und ein zweites Mal im Dezember mit 0,25 Gramm Marihuana. Als Grund gab der 19-Jährige an, dass er “es mal ausprobieren wollte”. Er habe eine schwere Phase durchgemacht, da er nach einer abgebrochenen Ausbildung bereits ein Jahr arbeitslos gewesen sei und eine Hartz IV-Sperre hatte, die erst mit diesem Monat endet. Als Polizeibeamte im Dezember den jungen Mann und einen Begleiter kontrollierten, flüchtete er und wurde, wie die Richterin aus dem Polizeibericht vorlas “zu Fall gebracht, abgelegt und geschlossen”. Die Flucht sei eine Kurzschlussreaktion gewesen, erklärte der junge Mann und gab auf Nachfrage der Staatsanwältin, wie er die Drogen finanzieren konnte, an, dass er sie bekommen hatte und nicht bezahlen musste.

Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe stellte im Verlauf der Verhandlung die psychische und familiäre Situation des jungen Mannes dar. Der 19-Jährige erzählte außerdem auch selbst, dass zum Beispiel der Vater eine Zeit lang im Gefängnis war. Auch mehrere Eintragungen im Bundeszentralregister kamen zur Sprache. Der Jugendliche beteuerte mehrfach, künftig nichts mehr Illegales zu machen, da er für seine kürzlich vom Vater sitzengelassene Mutter da sein und sie unterstützen wolle. “Ich will nichts mehr anstellen, ich will nicht im Knast landen”, versicherte der 19-Jährige.

Der Vertreter der Jugendgerichtshilfe schlug die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs vor. Da es Eigeninitiative und den familiäreren Druck keine Drogen mehr zu nehmen gebe, hielt er Urinkontrollen “ausnahmsweise nicht nötig". Auch die Staatsanwältin hatte den Eindruck, dass der Angeklagte “es ernst meint”. Sie forderte in ihrem Plädoyer den vorgeschlagenen Kurs. Die Richterin sprach den Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht schuldig. Sie stimmte mit Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe darin überein, dass dem 19-Jährigen noch mentale Reife fehlte und deshalb Jugendstrafrecht möglich sei. Sie folgte Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe und verpflichtete den jungen Mann zu dem sozialen Trainingskurs, der in Radolfzell stattfindet. Da der junge Mann über keine Mittel verfügt, hielt sie eine Geldstrafe für nicht sinnvoll. “Der Kurs kostet nichts, aber Sie brauchen einen Fahrschein”, betonte sie, um möglichem Ärger vorzubeugen. Außerdem wies sie ihn darauf hin, dass Jugendarrest drohe, falls er den Kurs nicht regelmäßig besuche. Alle Seiten waren mit dem Urteil zufrieden. Der Verurteilte und die Staatsanwältin erklärten jeweils den Rechtsmittelverzicht, so dass der Richterspruch rechtskräftig ist. Die Richterin ermutigte den jungen Mann schließlich noch: “Das packen Sie.”

Gegen einen anderen Jugendlichen, mit dem der 19-Jährige bei seiner Festnahme unterwegs war und der neben Marihuana auch Ecstasy dabei hatte, gab es im Anschluss eine nichtöffentliche Verhandlung.