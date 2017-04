Stockach Sonia Steidle bringt mit Kunstprojekten Kinder zusammen

Sonia Steidle organisiert Kunstprojekte mit deutschen und Flüchtlingskindern. Auch für Erwachsene gibt es Aktionen, die von vielen Organisationen unterstützt werden.

Integration durch Kunst – das ist ein Ziel der Orsinger Künstlerin Sonia Steidle. Zum bei einer Aktion mit Kindern, die sie kürzlich im Jugendkulturzentrum leitete. Andächtig wurden dabei Katzenköpfe geschminkt und mit einer Schleife am Ohr versehen. Ein Löwe war noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Und ein afghanischer Junge brachte seinem Drachen das Fliegen bei.

Sonia Steidle ist eine über die Region hinaus beachtete Künstlerin. Sie engagiert sich schon seit längerem für Flüchtlinge in Stockach. Immer wieder bringt sie ihr soziales Engagement und ihr künstlerisches Können zusammen.

Ihr jüngstes Projekt war die Herstellung von Fingerpuppen mit Kindern. Vier Flüchtlings- und vier deutsche Kinder hatten sich angemeldet, um solche Fingerpuppen herzustellen. „Ich mache nur noch Projekte, in denen sich Flüchtlinge und Deutsche begegnen“, erklärt Sonia Steidle die internationale Zusammenstellung der Gruppe. Denn das gegenseitige Kennenlernen ist ihr wichtig.

Zur Person Sonia Steidle ist 1962 in Freiburg im Breisgau geboren. Sie studierte an der staatlichen Kunstakademie Düsseldorf und der Ecole des Beaux Arts in Paris. Als Meisterschülerin von Professor Erwin Heerich erhielt sie verschiedene, internationale Stipendien und Preise, darunter 1987 der Konstanzer Förderpreis Bildende Kunst. Diesen folgten zahlreiche Einzelausstellungen. Seit 1983 lebt sie mit ihrem Mann in Orsingen. Sie haben eine Tochter und einen Sohn. Die Künstlerin gibt heute Seminare an Kunstschulen und in ihrem Atelier. Ihre Kunst ist schwer in Worte zu fassen. Ihr Sujet ist die Pflanzenwelt. Dabei legt sie durch Vereinfachung und reale Darstellung sowohl das Wesen der Pflanzen frei als auch ihre strukturelle Schönheit. (sch)

Die Fingerpuppen wurden aus Zeitungspapier und Klebeband geformt und dann bemalt. Doch welche Form sollen die Puppen bekommen? Die Wahl der Siebenjährigen fiel auf Tiere. Während sich manche Jungen große, starke Tiere auswählten wie Löwen und Drachen, wählte ein Mädchen eine Katze und ein Junge einen Hasen. Der Hase erinnerte an die Zwergkaninchen, die zu Ostern zur Familie kamen. Die Katze war das Lieblingstier. Löwe und Drache wurden wegen ihrer Stärke im Kampf gewählt.

"Es gibt keinen Unterschied bei den Kindern – bis auf die Sprache." Man habe sich schnell auf Deutsch geeinigt, denn das können Afghanen, Syrer, Iraker und Deutsche gleichermaßen. Den letzten Zweifel löschte die Orsingerin, indem sie anmerkte, sie werde sonst französisch sprechen. Doch dann macht Sonia Steidle noch zwei Einschränkungen. Flüchtlingskinder hätten viel erlebt und insbesondere Jungen seien viel lebendiger und lauter. Und zum Zweiten ließen sich Flüchtlingskinder leichter motivieren etwas auszuprobieren. Damit die Kinder konzentriert im Jugendkulturzentrum arbeiten konnten, machten sie immer zu Beginn des Tages einen kleinen Ausflug in den benachbarten Wald. Da bei den Spaziergängen alle die Leine von Steidles Hund Jim halten wollten, hatte Sonia Steidle einen guten Überblick. Zudem half ihr ein 14-jähriges Flüchtlingsmädchen, die Schwester einer Teilnehmerin, die Rasselbande zu bändigen. Nach den Spaziergängen ging es jeweils für drei bis vier Stunden an die Arbeit.

Auf die Arbeit mit den Kindern kam sie, weil die Kinder sie bei ihren Besuchen im Flüchtlingsheim immer gleich bestürmten und so ihr Herz quasi im Sturm eroberten. So entstand die Idee zum dreitägigen interkulturellen Kinder-Fingerpuppen-Projekt, welches von der Bürgerstiftung Stockach unterstützt wurde. In der Woche davor fand der Malkurs „Das Bild in mir“ mit jugendlichen Geflüchteten statt. Hier war die Familientherapeutin Ulrike Restle an ihrer Seite. Dieser zweitägige Kurs in ihrem Atelier wurde unterstützt von der Diakonie und dem Lions Club Stockach. Denn nicht nur die Künstlerin hat entdeckt, wie wichtig Kunst als Ausdrucksmittel gegen psychische Belastung ist und ebenso, welch integrative Kraft Kunst innewohnt.

Die Kunstwerke der Projekte werden im Weltcafé beim Sommerfest der evangelischen Gemeinde im Juli ausgestellt. Die Integration gelinge in Stockach sehr gut, lobte Sonia Steidle, die sich auch für die Vermittlung von Sprachpaten stark macht. Sie hat sich zudem für ein integratives Kunstprojekt an Gebäuden der Wohngenossenschaft Hegau in der Romeiasstraße in Singen beworben und ist gespannt, wie es ist, mit Flüchtlingen zu arbeiten, die sie nicht so gut kennt – vorausgesetzt, sie bekommt den Zuschlag.