Stockach Siebtklässler des Schulverbunds Nellenburg lernen Reanimation

Lehrerin Stefanie Stein hat mit ihrer Klasse an der Initiative "Löwen retten Leben" teilgenommen. Bei einem Empfang für Helfer im Bevölkerungsschutz haben die sechs Schüler Innenminister Thomas Strobl getroffen

Stockach – Was tun, wenn plötzlich jemand zusammenbricht und auf der Straße liegenbleibt? Die Schüler der Klasse 7 F am Schulverbund Nellenburg wissen darüber jetzt Bescheid. Denn Lehrerin Stefanie Stein hatte mit ihrer Klasse an der Initiative "Löwen retten Leben" teilgenommen. Diese startete in Baden-Württemberg im September 2015. Seither werden Lehrerfortbildungen zum Thema Laienreanimation angeboten. Die Lehrer bekommen Hinweise, wie sie das Thema im Unterricht einbauen können. Ihre Schule erhält nach der Teilnahme eine Tasche mit 15 Übungsmodellen und Zubehör, damit die vereinfachte Reanimation unter Aufsicht geübt werden kann. Im Oktober findet eine solche Fortbildung beim Schulverbund Nellenburg statt.

Sechs Schüler der Klasse 7 F vom Schulverbund Nellenburg trafen nun kürzlich Innenminister Thomas Strobl beim Landesempfang für ehrenamtliche Helfer im Bevölkerungsschutz. Der Minister war derart begeistert von den jungen Stockachern, dass er die Schüler zu einem Imbiss einlud und für Fotos zur Verfügung stand. Dennis Sutter schwärmt: "Richtig cool war es in Stuttgart. Der Minister hat uns Autogramme gegeben und mit uns gesprochen. Er hat sich viel Zeit genommen." Egzon Rexhepaj ergänzt: "Es war speziell, dort zu sein. Ein gutes Gefühl."

"Meine Schüler könnten jetzt einen Menschen reanimieren", erzählt Stefanie Stein stolz. Die für die Unterweisung vorgesehenen ein bis zwei Termine pro Schuljahr habe sie in ihrer Klasse ausgeweitet. Man könne dieses Thema auch in anderen Fächern, beispielsweise Sport, unterbringen. Auch Vertretungsstunden eigneten sich dafür. Die Schulung müsse in jedem folgenden Schuljahr wiederholt werden, sagt sie.

Der plötzliche Herzstillstand ist eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland. Jährlich erleiden 60 000 Menschen einen Herzstillstand, davon überleben nur 15 Prozent, wissen die Schüler. Die sechs Siebtklässler berichten, was sie gelernt haben. Zunächst gelte das Motto "Prüfen, rufen, drücken". Egzon Rexhepaj beschreibt, wie man bei einem Patienten erst zehn Sekunden die Atmung kontrolliert. Ist sie nicht normal, ruft man sofort den Krankenwagen und beginnt mit einer Druckmassage. Die Pumpfunktion hilft, den Sauerstoff im Körper zu verteilen. Gehirn und Körperstamm müssen unbedingt versorgt werden. "Den Rhythmus kann man halten, wenn man an das Lied "Stayin' Alive" (deutsch: am Leben bleiben) von den Bee Gees denkt", gibt sie als Tipp. Dieses Lied habe genau die richtige Geschwindigkeit.

Fünf bis sechs Zentimeter tief muss in den Brustkorb gedrückt werden, auch wenn dabei Rippen gebrochen werden. "Das ist ziemlich anstrengend. Unser Rekord liegt bei 5:35 Minuten", sagt Luis von Hahn. Danach sei man als Helfer platt. Aber alle sechs Jungs sind sich einig darin, nach ihrer Ausbildung gut vorbereitet zu sein und im Ernstfall helfen zu können.

Löwen retten Leben

An der Initiative beteiligen sich das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, das DRK, 100 Pro Reanimation – Schüler retten Leben (Initiative der deutschen Anästhesie), Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg. Auf regionaler Ebene sind zudem die Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (Landesverbände Baden und Württemberg) und der Malteser Hilfsdienst eingebunden. (wig)