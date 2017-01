Stockach Sie sorgen für die Musik beim Lumpenkapellen-Treffen in Winterspüren

Mathias Keller-Fröhlich, Yvonne Scheiber und Michael Buhl sind prominente Gesichter der Fasnacht in dem Stockacher Ortsteil

Stets zur Fasnachtszeit findet sich in Winterspüren ein loser Bund aus Musikern zusammen, um gemeinsam Musik zu machen. Unter dem Namen Lumpenkapelle veranstaltet die Gruppe nun ein großes Zusammentreffen verschiedenster Musikgruppen in Winterspüren. Organisiert wurde das Ganze von Mathias Keller-Fröhlich, Yvonne Scheiber und Michael Buhl.

Ausgerichtet vom Narrenverein Winterspüren laden die drei am Samstag, 4. Februar, ab 19 Uhr in die Lichtberghalle in Winterspüren zum sogenannten Lumpenkapellen-Treffen. Bereits kurz vor Weihnachten begannen die Planungen für diesen Abend. Die meisten hätten damals noch gesagt, die Zeit bis Februar sei zu knapp, um alles zu planen, sagt Yvonne Schreiber. "Doch letztlich haben wir es geschafft", sagt sie stolz. Schreiber hat neben der Planung das Marketing für die Veranstaltung übernommen.

Darum, dass der Abend auch seine musikalischen Versprechen hält, hat sich Mathias Keller-Fröhlich gekümmert. Er ist der musikalische Leiter des Abends und hat alle andere Gruppen, die an diesem Abend auftreten werden, kontaktiert und eingeladen. Er trommelt zudem die rund 30 Mitglieder der Lumpenkapelle seit Wochen zur Probe zusammen und hat die Liederauswahl für den Abend getroffen.

Als Moderator wird Michael Buhl durch die Veranstaltung führen. Auch er ist Mitglied der Lumpenkapelle und wird an diesem Abend somit gleich doppelt gefordert sein. Neben den zahlreichen Musikgruppen wird auch ein DJ für Musik sorgen. "Damit die Musiker genug Zeit zum Aufbau haben, sollen sich der DJ und die Musikkapellen stets abwechseln", so Buhl. Gegen Ende des Abends sei außerdem eine Überraschung geplant, so Buhl. Genaues möchte er nicht verraten, nur so viel: "Es werden alle Musiker des Abends daran beteiligt sein."

am Samstag, 4. Februar, in der Lichtberghalle, Einlass ab 16 Jahren, Beginn 19 Uhr, Eintritt frei