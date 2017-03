Stockach Sie heißen jetzt Hans und Nelli: SÜDKURIER-Leser taufen die Stockacher Störche

Die SÜDKURIER-Leser haben das Storchenpaar auf dem Kriegerdenkmal in der Stockacher Oberstadt getauft. Das Abstimmungsergebnis fiel sehr eindeutig für den Vorschlag Hans und Nelli aus.

Zahlreiche Zuschriften, eine Abstimmung und jetzt das Ergebnis: Die SÜDKURIER-Leser haben sich beim Namen für die Störche auf dem Kriegerdenkmal für Hans und Nelli entschieden. Dieser Vorschlag des Narrengerichts bekam mit Abstand die meisten Stimmen (35,4 Prozent am Mittwoch um 18 Uhr). Hans ist zu Ehren von Hans Kuony und Nelli für die Nellenburg, aber auch "als Hommage an unsere liebe Nellenburgerin Sophie Schubert, als auch deren Vorgängerinnen". Die kleine Abwandlung Hansi und Nelli hatte keine Chance (5,59 Prozent). Auf den zweiten Platz kamen Friedrich und Frieda mit 23,6 Prozent. Hans und Konny landeten auf dem dritten Platz (13,04 Prozent).

Bildergalerie Störche in der Stockacher Oberstadt

Die weiteren Vorschläge waren weit abgeschlagen: Franz und Elisabeth (3,11 Prozent), Angela und Donald (4,97 Prozent), Cindy und Bert (3,73 Prozent), Oswald und Editha (1,24 Prozent), Fred und Paula (4,97 Prozent) sowie Nella und Mangold (4,35 Prozent). Als Nachzügler-Vorschlag kam gestern übrigens noch die Idee Hänsel und Gretel. Außerdem flatterte noch ein Gedicht von Sophie Schubert in den Redaktionsbriefkasten (siehe Seite 20).

Die Stadt hat mittlerweile die angekündigte Sperrung der kleinen Treppe neben dem Kriegerdenkmal umgesetzt, um Passanten vor Kot und herabfallenden Zweigen zu schützen. Es liegt inzwischen viel gefallenes Nistmaterial rund um den Steinobelisken.