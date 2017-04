Stockach Sie haben den Bogen raus: Jugendliche erlernen das Bogenschießen

Beim Osterferienprogramm der Stadtjugendpflege dürfen acht Jugendliche ihr Können beim Bogenschießen testen. Dabei stellen sie fest, dass es leichter aussieht, als es ist

Stockach/Moos – Das Zischen der Pfeile durchbricht die Stille am Waldrand der Gemeinde Moos. Acht Kinder und Jugendliche des Osterferienprogramms der Stadtjugendpflege Stockach absolvieren auf dem Übungsplatz des Schützenvereins Weiler-Höri ihre ersten Versuche im Bogenschießen.

Jeder aus der Gruppe erhält einen Bogen, der zu seiner Körpergröße passt. "Wow, ist der groß", sagt der zwölfjährige Leon Buske und reißt erstaunt seine Augen auf. Die Bögen reichen den Kindern und Jugendlichen bis zu den Köpfen. Zunächst machen sich alle mit den großen Bögen im Detail vertraut. Dann bespannen sie die Bögen und erhalten drei Pfeile, mit denen sie ihre ersten Schussübungen machen. Pfeil einlegen, Bogen anheben, Sehne spannen und zielen, diesen Bewegungsablauf hat ihnen Frank Dei zuvor genau erklärt. "Es sieht ein bisschen einfacher aus, als es ist, aber es gefällt mir", sagt der zwöfjährige Leon nach seinen ersten Versuchen. Besonders schwierig sei es allerdings, wenn etwas Wind aufkommt. Auch die zwölfjährige Nuria Gasch bemerkt schnell, welche Herausforderungen das Bogenschießen bereit hält. "Es ist nicht das Spannen des Bogens, was anstrengend ist, sondern das lange und stille Festhalten des Bogens", sagt Nuria.

Zunächst üben die Ferienkinder die Technik und schießen sich warm, bevor es in den Bogenschießparcour geht. Auf einem weitläufigen Gelände finden sich mehr als 20 verschiedene Schießstationen, an denen immer neue Herausforderungen warten. Dort hängen beispielsweise Nachbildungen von Tieren, die sich bewegen können. Als Vorbereitung zielen die acht Nachwuchsschützen zunächst auf Luftballons. "Mit ein paar Tipps treffen wir immer besser und genauer", berichtet die zwölfjährige Alexandra Schilling. Vorher habe sie noch nie mit einem richtigen Bogen geschossen, sondern nur mit einem Spielzeugbogen experimentiert

Ein wenig mehr Erfahrung hat dagegen der 16-jährige Johannes Reitan. Er ist Norweger und in den Ferien zu Besuch bei seiner Oma in Espasingen. "In Norwegen nehmen wir oft alte Langlaufski, die uns kaputt gegangen sind, und bauen daraus eigene Bögen, mit denen wir ein bisschen schießen", erzählt Johannes, bevor er geübt seinen Bogen anhebt, auf die Scheibe zielt und einen befestigten Ballon trifft.

Das Training vorab zahlt sich aus. Auf dem Rundkurs beweisen die Ferienkinder Treffsicherheit. Viele Pfeile landen auf den Kunststofftieren, die getarnt im Wald schwer zu sehen sind. "Es stellen sich alle wirklich sehr gut an. Wir bieten das Bogenschießen zum ersten Mal mit eigenem Material an und ich bin sehr zufrieden", sagt Stadtjugendpfleger Dei. In der Vergangenheit habe man das Material immer ausgeliehen, bevor die Stadtjugendpflege vergangenes Jahr eigene Bögen und das passende Zubehör anschaffte. "Wir machen viel Erlebnispädagogik in der Jugendabeit und dazu passt das Bogenschießen sehr gut. Es fördert zudem die Konzentration", erklärt Dei.

Begeistert zeigt er sich auch von der gemischten Gruppe. "Wir haben Jugendliche von zwölf bis 17 Jahre dabei, darunter sowohl Jungen als auch Mädchen, so haben wir das eigentlich bei keinem anderen Angebot", so der Stadtjugendpfleger. In den Pfingst- und Sommerferien biete er das im Ferienprogramm wieder an. Die acht Jugendlichen sind nach dem Ausflug bereits große Liebhaber des Bogenschießens, auch wenn sie für den nächsten Tag bereits den Muskelkater in ihren Armen fürchten.

Osterferienprogramm

Das Ferienprogramm der Stadtjugendpflege findet noch kommende Woche statt. Am Mittwoch, 19. April, von 14 bis 17 Uhr wird in der Stadt Geocaching angeboten. Am Donnerstag, 20. April, steht ab 9 Uhr eine Fahrt in den Indoor-Park Sensapolis in Stuttgart auf dem Programm. (lem)