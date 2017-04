Stockach Serie "Stockach bei Nacht" (Teil 1): Wenn die Alarmglocken schrillen

Der SÜDKURIER-Volontär Daniel Schottmüller hat in Stockach einen Werkschutz-Mitarbeiter begleitet – und dabei einen Einsatz wegen eines Einbruchalarms erlebt

"Wir sind unterwegs." Mit dem linken Zeigefinger tippt Wolfgang an sein Headset. Damit ist das Gespräch beendet. Er dreht den Zündschlüssel und wendet sich zu mir. "Einbruchalarm in einem Fabrikgebäude", sagt er, während er den schwarzen Kleinwagen beschleunigt. Mit gedrücktem Gaspedal rauschen wir dem Ortseingang von Stockach entgegen. Der Notruf hat unseren Abend gehörig durcheinander gewirbelt. Bis eben noch lagen Wolfgang und ich voll im Zeitplan. Doch der Reihe nach.

Es ist 21.50 Uhr. Leicht nervös fahre ich auf dem Parkplatz eines größeren Stockacher Einkaufsmarkts vor. Schon von weitem kann ich einen Mann in dunkelblauer Jacke mit der Aufschrift Security (Sicherheit) ausmachen. Ich bin richtig. In den nächsten drei Stunden wird mich Wolfgang in seinem Dienstauto mitnehmen und mir zeigen, wie genau die Arbeit eines Werkschutz-Mitarbeiters aussieht. Er begrüßt mich mit einem kurzen, aber freundlichen Händedruck. "Denken Sie daran: keine echten Namen, keine Bilder von Gebäuden", erinnert mich der 53-Jährige an die Absprachen, auf die wir uns im Vorfeld geeinigt haben. Deswegen heißt Wolfgang in Wirklichkeit eigentlich anders. Er drückt mir eine Plastiktüte in die Hand, in der ich drei nagelneue Jacken mit aufgenähtem Security-Emblem finde. Ich entscheide mich für ein mitteldickes Exemplar. Dann starten wir in die Nacht.

Auf dem Weg zum ersten Ziel erklärt mir der Wachmann, dass seine Firma mehr als 90 Mitarbeiter beschäftigt. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle im Außendienst. Sie überwachen öffentliche und private Grundstücke in den Revieren Stockach, Radolfzell und Konstanz. In einer Nacht legt Wolfgang bei seinen Kontrollgängen an die 15 Kilometer Fußweg zurück. Er macht diese Arbeit seit 14 Monaten. "Davor war ich zwölf Jahre lang in einem Labor tätig", erzählt er. Er habe Unverträglichkeiten gegen Chemikalien entwickelt und die Arbeitsstelle wechseln müssen. Ursprünglich aus Norddeutschland stammend, entschied er sich deshalb mit seiner Frau für einen Umzug in den Süden. Jetzt wohnt er in der Nähe seiner Tochter, die selbst bereits Kinder hat. Ob die weiblichen Familienmitglieder denn nichts gegen seinen risikoreichen Beruf einzuwenden hätten, will ich wissen. "Naja, ich habe ja nicht groß gefragt", meint er mit einem Augenzwinkern.

Mittlerweile sind wir am Ziel angekommen – ein weitläufiges Fabrikgelände – oder, wie Wolfgang sagt, "das erste Objekt, das es zu bestreifen gilt". Mit seinem Smartphone wählt sich der 53-Jährige zunächst am ersten von sechs Stechpunkten ein. Durch das Einloggen an diesen kaum erkennbaren, strategisch platzierten Sensoren kann die Firma gegenüber ihren Kunden nachweisen, dass ein Mitarbeiter wirklich vor Ort war. Wolfgang stellt die Uhr. Ab jetzt haben wir zehn Minuten Zeit, um zu kontrollieren, ob Türen und Fenster ordnungsgemäß verschlossen sind, und uns an den nächsten fünf Stechpunkten rückzumelden. "Die Zeiten, zu denen wir die Gebäude kontrollieren, ändern wir jede Nacht", erklärt Wolfgang. So bleibe alles für potenzielle Einbrecher unberechenbar.

In den Büroräumen im Inneren wirkt alles friedlich. Danach gehen wir im Strahl von Wolfgangs massiver Taschenlampe die Außenanlage und den Fuhrpark ab. Auch hier ist alles still. Wer als Wachmann anfange, begleite zunächst einige Wochen lang einen erfahrenen Kollegen. "Als ich dann das erste Mal alleine unterwegs war, hatte ich schon Schiss", sagt er und lacht.

Auf dem Weg zum nächsten Objekt, einem Parkhaus, spricht Wolfgang darüber, dass er als Kind immer Kriminalist werden wollte. Erst die Geburt seiner Tochter und dann die nicht unbedingt angenehme Zeit bei der Nationalen Volks Armee der DDR hätten ihn davon abgebracht. "Danach hatte ich keine Lust mehr, eine Uniform zu tragen." Sein jetziger Job gefällt ihm aber trotz der blauen Arbeitskluft sehr gut.

Später geht es vom Parkhaus aus zu einer Villa. "Die Besitzerin ist nicht immer da", verrät Wolfgang. Während wir den Blick über die nächtliche Stadt streifen lassen, erzählt mir der Wachmann Anekdoten vom Vormittag, als er den Oma-Opa-Tag im Kindergarten seiner Enkelin besucht hat. Wieder im Auto angekommen, bemerke ich, dass sich nach zwei Stunden bereits die ersten Müdigkeitserscheinungen bei mir einschleichen. Wolfgang dagegen ist putzmunter. Das ist auch gut so, denn um knapp 0.30 Uhr erreicht uns plötzlich ein Einbruchsalarm.

Ein möglicher Einbruch

Drei Minuten später halten wir mit glühenden Reifen vor einer Fabrikhalle. Im Licht der grell leuchtenden Alarmanlage steuert Wolfgang zielsicher eine Tür an der Rückseite des Gebäudes an. "Tatsächlich, nicht verschlossen", gibt er über sein Headset an seinen Kollegen weiter, zu dem er jetzt eine Standleitung einrichtet. "Aber keine Spuren von Gewalt zu erkennen."

Wir betreten das dunkle Gebäude. Meter für Meter arbeiten wir uns langsam vorwärts. Wolfgang leuchtet jede Ecke ab. Einige der Maschinen laufen noch im Stand-By-Modus und machen dabei – so kommt es mir zumindest vor – ungewöhnlich laute Geräusche. Die sich ständig verlagernden Schatten rund um den Leuchtkegel von Wolfgangs Taschenlampe wirken auch nicht gerade beruhigend. Endlich sind wir an der zentralen Schalteranlage angekommen. Wolfgang schaltet das Deckenlicht ein. Spätestens als er kurz darauf auch noch die jaulende Alarmanlage zum Verstummen bringt, wirkt die Lage schon etwas entspannter. Trotzdem gehen wir noch ein zweites Mal alle Räume auf der Suche nach dem vermeintlichen Einbrecher ab. Fehlanzeige. "Es ist niemand hier", gibt Wolfgang an seinen Kollegen weiter. "Wahrscheinlich ein Fehlalarm." Wir sind erleichtert. "Ein solcher Notruf kommt pro Mitarbeiter vielleicht ein, zwei Mal im Jahr vor", verrät Wolfgang.

Ob ich noch den Rest seiner Tour mitfahren möchte, fragt er mich lächelnd, während er die Türen verschließt und die Alarmanlage wieder scharf stellt. "Oder soll ich Sie wieder am Parkplatz absetzen?" Ich entscheide mich für letzteres. Ein Alarm genügt mir erst mal. Wieder an unserem Treffpunkt angekommen, bedanke mich für den spannenden Abend und gebe Wolfgang die Jacke zurück. Es ist 1.30 Uhr. Während ich mich schon auf mein Bett freue, beginnt für den Wachmann die zweite Hälfte seiner Schicht.

Zur Serie

In der Serie "Stockach bei Nacht" stellt der SÜDKURIER in loser Reihenfolge Menschen vor, deren Arbeitstag erst nach Einbruch der Dunkelheit beginnt. Wir schauen ihnen über die Schulter und erklären warum, sie sich für diese außergewöhnlichen Tätigkeiten entschieden haben. Den Auftakt der Serie bildet der Mitarbeiter einer Werkschutz-Firma. Im zweiten Teil der Serie porträtieren wir einen Stockacher Bar-Besitzer. (das)