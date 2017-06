Orsingen/Wahlwies Sensationelle Entdeckung: Archäologen finden Gräber aus Bronzezeit mit Beigaben zwischen Wahlwies und Orsingen

Die archäologischen Ausgrabungen zwischen Orsingen und Wahlwies brachten eine unerwartete Überraschung. Kurz vor dem Ende der Arbeiten im ersten Bereich wurden rund zehn Brandgräber mit Beigaben entdeckt. Ein solcher Friedhof bei Siedlung ist bisher ein einmaliger Fund, sagt Kreisarchäologe Jürgen Hald.

Die große Überraschung kam zum Schluss: Kurz vor dem Ende der Arbeiten im ersten Bereich bei den archäologischen Grabungen zwischen Wahlwies und Orsingen entdeckten die Archäologen bronzezeitliche Brandgräber. Eine Sensation, denn es sind mehrere, sie sind ungestört und haben Grabbeigaben. Mit so einem Fund hatten weder Kreisarchäologe Jürgen Hald, noch die Mitarbeiter der mit den Grabungen beauftragte Fachfirma Archaeo Task aus Engen gerechnet.

"Es ist ein interessanter und wichtiger Fund", sagte Hald bei einem Termin mit Gemeindevertretern. "Wir vermuten zehn Stellen." Diese sind auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern verteilt, dazwischen gibt es weitere Siedlungsfunde, so Grabungsleiter Joachim Kitzberger von Archaeo Task. Bei den Voruntersuchungen im Jahr 2015, als die Siedlung, ein Weiler mit drei bis fünf Höfen, entdeckt wurde, habe nichts auf Gräber hingedeutet. "Ein Friedhof bei der Siedlung ist einmalig. Das haben wir noch nirgends gefunden", sagte Hald.

"Ein Brandgrab ist ein großer Aufwand für eine Bestattung", erklärte der Kreisarchäologe. Denn ein Leichnam wurde für ein Brandgrab zunächst auf einem Scheiterhaufen verbrannt und die Überreste (Knochen und Asche) dann mit Beigaben zum vorbereiteten Grab gebracht und hineingelegt. Die Brandgräber in etwa einem halben Meter Tiefe bestehen aus einer bestimmten Anordnung von Steinen, die zwischen zehn und 20 Zentimeter groß sind, erläuterte Kitzberger. Die Knochenüberreste liegen auf einer Fläche von etwa 30 mal 30 Zentimeter zwischen den Steinen und neben den Beigaben.

In einem der freigelegten Gräber befinden sich drei Gefäße, die unterschiedlich gut erhalten sind. Eines mit dem für die Bronzezeit typischen Dreiecksmuster besitzt einen Henkel, ein anderes hat Querrillen. Außerdem liegen neben den Gefäßen eine Bronze-Nadel für Kleidung, der Rest eines Dolchs und eine Art Bronze-Perle. Alles Metallfunde, die vollkommen unerwartet waren. "Das war kein armes Grab", sagte Kitzberger. Dolche seien von großem Wert gewesen und nicht immer in die Gräber mitgegeben worden.

Im Rest des Leichenbrands, also den Überresten des Toten, seien Knochenstücke und Zähne, so Kitzberger. Sofern die Archäologen einen speziellen Ohrknochen finden können, der bei Männern und Frauen jeweils anders ist, lasse sich sogar das Geschlecht bestimmen. Falls Teile von Schädelknochen erhalten seien, könne anhand der Schädelnähte zudem das Alter eingegrenzt werden.

Insgesamt gibt es inzwischen im ersten der zwei Ausgrabungsbereiche 570 Fundstellen auf 1,5 Hektar mit Dingen wie Tongefäßen, Scherben, Webgewichten und Hitzesteinen mehr, die aus der mittleren Bronzezeit stammen (1600 bis 1300 vor Christus). Die Grabungsfläche wurde auf diese 1,5 Hektar verdoppelt, aber alles liege im Budget. Jürgen Hald sprach Archaeo Task ein großes Lob dafür aus, dass die Mitarbeiter das Doppelte im Zeit- und Kostenrahmen bewältigt haben und bedankte sich beim Kieswerk Hardt für die Unterstützung und Finanzierung.

Die Bürgermeister von Orsingen-Nenzingen und Stockach, Bernhard Volk und Rainer Stolz, waren bei der Präsentation der bisherigen Grabfunde vor Ort und zeigten sich beeindruckt. Stolz würde die archäologischen Entdeckungen gerne touristisch nutzbar machen und es kam im Gespräch auch die Idee einer Ausstellung – mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen – auf, wenn die Funde irgendwann alle untersucht und restauriert sind. Auch Orsingen-Nenzingen wolle sich daran beteiligen, die Funde zugänglich zu machen, erklärte Volk. Solche Funde und Erkenntnisse seien "ein Schatz für die Kommunen", sagte sein Stockacher Amtskollege Stolz. Sie deckten immer mehr Wissen um die Geschichte ab und "zeigen, dass unsere Gegend seit Jahrtausenden attraktiv ist". Jürgen Hald freute sich, über die Ideen und die Offenheit der beiden Bürgermeister, eine Ausstellung machen zu wollen.

Im derzeitigen Grabungsbereich laufen die Arbeiten noch bis Mitte Juni. Ab Ende des Jahres oder Anfang 2018 geht es an einer anderen Stelle nahe des Waldrands weiter. Dort kam 2015 bei Probeschürfungen ein gut erhaltener Hausgrundriss zutage. Ob dieser mit der Siedlung in Zusammenhang steht, sei momentan noch nicht klar, so Hald.

Das Kieswerk Hardt, das die Ausgrabungen auf seinen Erweiterungsflächen finanziert, möchte "im kommenden Jahr in das Gelände gehen", das derzeit untersucht wird. Das werde stückweise und in Abstimmung mit dem Landwirt gemacht, so Alexander Schopp vom Kieswerk.

Die gefundene Siedlung zwischen Orsingen und Wahlwies ist übrigens eine der ältesten Stellen im Landkreis, erklärte Hald. Sein Kollege Bodo Dieckmann vom Landesamt für Denkmalpflege ordnete die Fundstelle auch als von landesweit großer Bedeutung ein. Ähnliche Siedlungen seien zum Beispiel bei Welschingen und Ehingen gefunden worden.

Die Grabungsstelle und die Entdeckungen