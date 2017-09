Stockach Seniorin bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Viel Glück hatte eine 86 Jahre alte Frau, als sie mit einem Auto zusammengestoßen ist: Sie hat sich dabei nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Ludwigshafener Straße, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach war ein 57 Jahre alter Autofahrer um diese Zeit dort stadtauswärts unterwegs. Vor der Verkehrsinsel hinter der Einmündung der Oberen Walkestraße fuhr er langsamer, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Laut der Mitteilung habe die 86-Jährige, die auf dem Gehweg stadteinwärts gegangen sei, auf Höhe der Verkehrsinsel unvermittelt die Straße betreten, als der Mann gerade weiterfuhr. Sie prallte gegen die Beifahrerseite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich Prellungen und Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.