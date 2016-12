Stockach/Radolfzell Seehäsle-Ersatz aus Sachsen

Da die Wagen der Hohenzollerischen Landesbahn zur Hauptuntersuchung müssen, sind Wagen aus Sachsen im Einsatz. Noch bis Mitte 2017 fahren die Ersatz-Züge.

Anders sehen sie aus und bringen doch täglich alle Mitfahrer zuverlässig zum üblichen Ziel. Da die Seehäsle-Wagen der Hohenzollerischen Landesbahn wie alle acht Jahre zur Hauptuntersuchung, dem "Eisenbahn-TÜV", müssen, fahren zur Zeit ersatzweise Züge der sächsischen Länderbahn GmbH zwischen Radolfzell und Stockach. "Wir werden nach und nach alle vier Seehäsle-Wagen zur Hauptuntersuchung bringen", sagt René Dera, Bereichsleiter Vertrieb bei der Hohenzollerischen Landesbahn, die die Seehäsle-Strecke betreibt.

Zur Hauptuntersuchung würden die Wagen komplett auseinandergenommen, gewartet und wieder zusammengesetzt. Dies dauere etwa sechs Wochen pro Wagen. Da alle vier Wagen nach und nach untersucht würden, dauere dies laut Plan rund acht Monate, sagt Dera. Deshalb hätten sie sich die weiß-gelben Ersatzwagen der Länderbahn aus Sachsen gemietet. "Da wir je nach Stoßzeit bis zu zwei Wagen zusammenkoppeln müssen, haben wir uns zwei Triebwagen geholt." Denn die Wagen der Länderbahn ließen sich nicht mit den Seehäsle-Wagen koppeln.

Doch wie kommt es, dass nun ausgerechnet Züge aus Sachsen auf der Seehäsle-Strecke am Bodensee fahren? "Wir haben eben geschaut, welche geeigneten Züge auf dem Markt verfügbar sind. Die meisten sind stets im Einsatz", sagt Dera. Doch die Länderbahn hätte zwei Züge zu entbehren gehabt. In Sachsen sind die Wagen mit dem Namen Trilex sonst im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien unterwegs. Das ist auch der Grund für die mehrsprachigen Hinweisschilder in den Zügen.

Für die Lokführer seien die Trilex-Züge keine große Umstellung, sagt Dera. Auch wenn die Technik in den Zügen etwas anders funktioniere, könnten alle Triebfahrzeugführer, wie Lokführer offiziell heißen, nach einer kurzen Einweisung ohne Probleme die Züge bedienen. Noch bis Mitte des nächsten Jahres werden die Züge aus Sachsen zwischen Stockach und Radolfzell im Einsatz sein.