Stockach Sechs Meisterkonzerte versprechen musikalischen Hochgenuss

Die Stockacher Meisterkonzerte gehen in ihre 27. Saison. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit bemerkenswerten und beliebten Interpreten.

Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft, und Stefan Keil, Kulturamtsleiter der Stadt Stockach, haben für die Saison 2017/18 ein attraktives Konzertprogramm mit hochklassigen Künstlern zusammengestellt. Am 15. September findet das erste der sechs Konzerte im Bürgerhaus Adler-Post statt.

Damit gehen die Stockacher Meisterkonzerte bereits in die 27. Saison und zählen zweifellos zu den traditionsreichsten Konzertreihen der Bodenseeregion. Georg Mais freut sich, dem Publikum wieder ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Programm bieten zu können. Er höre sich stets um, lasse sich von den Gästen ihre Eindrücke erzählen und nehme die Meinung der Öffentlichkeit wahr. Er sei sicher, dass die Besucher 80 Prozent der dargebotenen Musik noch nicht live gehört hätten. "Das ist neu und interessant. Selten sonst findet man diese kammermusikalischen Gattungen vor, besonders nicht auf diesem Niveau."

Mais ist begeistert, dass sich Stadt Stockach und Sparkasse Hegau-Bodensee geeinigt haben, den einst zum Neubau der Sparkasse angeschafften Bösendorfer-Flügel als Leihgabe an die Stadt zu geben. "Das macht großen Sinn. Es ist ein wunderbares Instrument in einem sehr guten Zustand. Damit sparen wir künftig die Miete für ein anderes Instrument." Nach dieser Entscheidung musste das erste Konzert ein Klavierkonzert sein, findet Mais.

Am 15. September spielt der in Marseille geborene Nicolas Bourdoncle Werke von Bach und Chopin. Mais erzählt, er habe den jungen Künstler in Paris kennengelernt und sich spontan mit ihm in Stockach verabredet. "Er wird ein tolles Programm spielen." Vor einem halben Jahr trat Bourdoncle als Solist des Leipziger Sinfonieorchesters mit Georg Mais als Dirigent auf.

Eine andere Klangfarbe bringt das Streichtrio Paris am 6. Oktober mit. Diese seltene Gattung der Kammermusk sei sehr anspruchsvoll. Die aus Bulgarien stammende Geigerin Liya Petrova sei ein absoluter Glücksgriff. Sie gewann ebenso wie Bratschist Adrien La Marca und Aurélien Pascal (Violoncello) namhafte Preise.

Am 10. November geht es in den Festsaal des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs in Wahlwies. Georg Mais sagt, für dessen Geschäftsführer Bernd Löhle sei dieser Abend inzwischen eine feste Größe. "Der Saal bietet ein schönes Ambiente. Der Aufwand ist für uns größer, weil wir die gleiche Wohlfühl-Atmosphäre schaffen wollen, wie sie unsere Abonnenten in ihrer Heimat Adler-Post haben." Die Japanerinnen Tomoko Akasaka, Viola, und Norie Takahashi, Klavier, spielen Werke von Bach, Schumann und Brahms. "Die Bratschistin gehört zu den Besten ihres Fachs. Sie ist ein guter Typ, ihr grenzenloser Charme, kommt gut an", schwärmt Mais, der schon mit ihr gespielt hat.

Beim Neujahrskonzert tritt wieder die Junge Philharmonie der Ukraine unter dem Dirigenten Volodymyr Syvokhip auf. In die hübsch geschmückte Jahnhalle kämen außer den Stockachern auch immer Auswärtige, sagt Mais. Rund 500 Besucher waren es beim letzten Mal. Die jungen Ukrainer, von denen zwei Drittel Frauen sind, spielen direkt nach Weihnachten drei Konzerte in der Schweiz, was die Anreise nach Stockach wesentlich entspannt. Sängerin Anna Nosova habe es hier so gut gefallen, dass sie wieder dabei ist.

Zwei Künstler aus München, die alle großen Wettbewerbe ihrer Altersklasse gewonnen haben, präsentieren am 24. Februar 2018 mit Querflöte und Harfe ein völlig anderes Klangerlebnis. Maximilian Randlinger und Irene Fenninger bilden schon länger ein musikalisches Duo und sind laut Mais ein Augen- und Ohrenschmaus.

Cellist Jonas Palm hat schon eine große Karriere vorzuweisen. Am 23. März 2018 spielt der aus Ludwigsburg stammende Musiker mit Yuki Takai. Die japanische Pianistin sprang vor vier Jahren ein, als der geplante Pianist ausfiel. "Diesmal haben wir das, was damals spontan entstand, gleich so eingeladen", sagt Mais. Das Programm mit Meisterwerken für Cellisten werde dem Publikum sehr gut gefallen, glaubt er.

Mit den Meisterkonzerten liege man an der obersten Leistungsgrenze für das Budget, erklärt Mais. "Das ist Hochkultur und nicht für die breite Masse geeignet. Alles Andere würde dem Kulturauftrag nicht gerecht, sondern wäre das Gegenteil von dem, wofür wir mal als Veranstalter angetreten sind." Diese Reihe funktioniere dank Sponsoren und der großzügigen Unterstützung der Stadt, die mit 18 000 Euro pro Saison gut die Hälfte der Kosten trägt. Die Eintrittspreise bleiben stabil – am untersten Level, das sich die Veranstalter leisten können.

Preise und Termine