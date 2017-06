Papis Pumpels machen Stimmung zum Beginn des Stockacher Stadtfestes. Böllerschüsse eröffnen den Schweizer Feiertag.

Endlich gibt es wieder Böllerschüsse. Für zwei Jahre war diese Tradition eingeschlafen, zuletzt gab es Böllerschüsse, als das Narrengericht das Stadtfest auf dem Dillplatz veranstaltet hat. Nach dieser Pause wurde heute Abend, Freitag, 23. Juni, wieder geböllert – und zwar gleich zum Auftakt des Schweizer Feiertages, nicht wie zuvor am Sonntagmorgen. Philipp Uhl, Zoznegger Narrenpolizist, gab die sechs Donnerschläge zur Eröffnung des Stockacher Stadtfestes von der Haarnadelkurve des Stadtwalls aus in Richtung des Vergnügungsparks auf dem Dillplatz ab. Und zumindest aus der Nähe gehört, waren sie auch ohrenbetäubend.

Kurz nach dem Verklingen des sechsten Böllerschusses begann der zweite Punkt der offiziellen Festeröffnung. Bürgermeisterstellvertreter Thomas Warndorf stach auf dem Gustav-Hammer-Platz das Bierfass an. Hundertprozentig glatt verlief der Anstich – eine Premiere für den Kläger des Narrengerichts, wie er am Rande des Anlasses erzählte – nicht, aber irgendwann floss das Bier und die Bühne konnte geräumt werden für den Auftritt der Stockacher Schlagerband Papis Pumpels, die zum Auftakt des Stadtfestes nach drei Jahren Pause wieder in ihrer Heimatstadt auftraten.

Und die Kultband in ihren Glitzerkostümen füllte auch in kurzer Zeit den Platz, viele Fans sangen die Lieder mit und genossen den Auftritt. Unter ihnen waren auch Fans, die von weiter her zum Auftritt ihrer Lieblingsband gekommen waren, wie Claudia Vonier, die aus der Nähe von Rottweil angereist war: "Mir gefällt es sehr gut", quittierte sie den Auftritt der Pumpels. Bis spät in die Nacht dauert die Eröffnungsparty des Schweizer Feiertags, die bei vergleichsweise lauem Sommerwetter stattfand, nachdem sich die Gluthitze des Tages ein wenig gelegt hatte. Insofern durften sich die beiden Fest-Organisatoren der Stadtverwaltung, Hubert Walk und Stefan Keil, bestätigt fühlen, die schon am Vormittag zuversichtlich waren, dass das Wetter halten würde. Die Mühe der vielen professionellen und freiwilligen Helfer, die schon im Vorfeld zum schweißtreibenden Aufbau angepackt haben, hat sich gelohnt.

