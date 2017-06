Stockach Schweizer Feiertag: Weniger Wartezeit am Getränkestand

Gesichter des Stadtfestes: Die Yetis sorgen für die Bewirtung am Gustav-Hammer-Platz und haben am Konzept gefeilt

Stockach – Die Vorbereitungen für den diesjährigen Schweizer Feiertag haben bei den Yetis bereits beim vergangenen Stadtfest begonnen. "Wir sind noch beim Abbau mit der Stadt zusammen durchgegangen, was gut lief und was wir verbessern möchten", sagt Florian Kempter, der mit Florian Mayer den Vorsitz der Yetis hat. Verändert wurde in diesem Jahr das Thekenkonzept. "Wir haben jetzt gemischte Theken. Das heißt, es gibt alle Getränke an allen Theken, damit es schneller geht", sagt Mayer, der seit Pfingsten Vorsitzender der Yetis ist.

Es gebe eine zehn Meter lange Theke, eine fünf Meter lange Theke und einen Essensstand, an dem erstmals auch ein gemischter Salat angeboten wird. "Für die vorderen Reihen vor der Bühne haben wir außerdem eine kleine Überraschung, damit sie schnell zu Getränken kommen", verrät Florian Mayer. Am Freitag werden die Yetis von den Schalmeien Weibsen hinter der Theke unterstützt. Mehr als 50 Leute kümmern sich um ausreichend Essen und Getränke.

Das Narrengericht wird in der Weinlaube unter anderem Wein, Sekt und Erdbeerbowle anbieten. Dazu werden ein Winzervesper und am Samstag Kaffee und Kuchen angeboten. "Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem Narrengericht und wir unterstützen uns gegenseitig", sagt Kempter. Die Abstimmung nehme im Vorfeld immer viel Zeit ein, erzählt er. Derzeit kümmern sich die Yetis noch um die letzten Absprachen. "Wir sprechen mit den Lieferanten noch mal alles durch und schauen, dass die Mengen passen. Aber wir haben auf jeden Fall genug Getränke für beide Tage da", versichert Florian Mayer.

Freitags bauen die Yetis den Gustav-Hammer-Platz zu einem Mittelpunkt des Stadtfestes um. Ab 18 Uhr beginnt die Bewirtung, bevor um 19 Uhr Papis Pumpels den Schweizer Feiertag eröffnen. "Wir freuen uns sehr auf das Festwochenende, auch wenn am Sonntag beim Abbau die Beine doch wehtun", sagt Florian Kempter. Auf die Bühne können die Yetis selbst nicht. "Dann gibt es leider nichts zu trinken."