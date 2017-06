Stockach Schweizer Feiertag: Viele Hände packen fürs Fest an

Schweizer Feiertag: Viele Hände packen fürs Fest an

Die Aufbauteams mussten der großen Hitze trotzen. Technische Dienste und Spezialfirmen arbeiten Hand in Hand bei der Logistik.

Stockach – Hauptamtsleiter Hubert Walk und Kulturamtsleiter Stefan Keil haben gestern ihren Büroarbeitsplatz gegen einen "Platz an der Sonne" eingetauscht und waren im Außendienst tätig, denn für das Schweizer-Feiertag-Wochenende galt es, unzählige Dinge vor Ort zu organisieren. Bei gefühlten 35 Grad Celsius musste gestern Morgen die Bühne am Marktplatz aufgebaut werden, so wie einen Tag zuvor bereits die große Bühne auf dem Gustav-Hammer-Platz unter schweißtreibenden Bedingungen aufgebaut worden war.

Die größte Bühne, die die Stadt Stockach und Bodman-Ludwigshafen vor Jahren gemeinsam angeschafft haben, steht auf dem Gustav-Hammer-Platz, wo gestern Abend der große Schlager-Abend mit Papi's Pumpels viele Besucher begeisterte. Die Bühne am Marktplatz wurde von der Firma M+C aus Radolfzell angemietet und mit Helfern der Technischen Dienste Stockach aufgebaut. "Der Bühnenaufbau ist für uns Routine", sagt Christopher Kasa von Firma M+C, "Wir liefern Bühnen für die Firma Kraus Audio, die für die Bühnentechnik zuständig ist." Robin Mader von den Technischen Diensten arbeitet eng mit den Mitarbeitern von M+C zusammen. Die Technikarbeiten für beide Bühnen liegen in den Händen der Firma Kraus Audio aus Volkertshausen, die diese Aufgaben seit Jahren für die Stadt erledigt.

"Wenn wir Veranstaltungen in der Jahnhalle oder auf Plätzen haben, wie das Sommerfest oder eben den Schweizer Feiertag, greifen wir auf diese Firma zurück, die seit Jahren für uns arbeitet," erklärt Keil, der seit drei Jahren die Musikereignisse für den Gustav-Hammer-Platz organisiert. "Vor drei Jahren hatten wir die Smokie-Revival-Band hier, letztes Jahr konnten wir die Beatles-Revival-Band präsentieren und für heute Abend ist es uns gelungen, die Joe Cocker-Inspiration aus Bad Saulgau zu verpflichten," erklärt Keil. Keil ist nur für die Hauptbühne zuständig, während Hubert Walk alle anderen Musikkapellen für das Stadtfest verpflichtet.

Viele Vereine betreiben beim Stadtfest einen Verpflegungsstand. Edgar Schaffart von der FSG Zizenhausen ist routiniert bei der Organisation: "Wisind seit vielen Jahren mit unserem Weinstand beim Stockacher Stadtfest dabei. Bis 18 Uhr helfen die Spieler, danach bis 24 Uhr die Alten Herren."

Paul Saum, seit 11 Jahren Lions-Mitglied, beantwortet dem SÜDKURIER Fragen zum Lions-Stand am heutigen Stadtfest:

Sie haben in Ihrem Angebot 95 Bücherkisten voller Bücher aller Klassifizierungen – woher stammen diese Bücher?

Die Stadt Stockach und die umliegenden Gemeinden spenden uns im Laufe des Jahres viele Bücher, die wir sammeln, und kurz vor dem Schweizer Feiertag sortieren wir dann die Bücher nach Themen, um sie dann an unserem Stand zu verkaufen.

In welchem Zustand sind die Bücher?

Das ist sehr unterschiedlich: von noch original verpackten bis zu nicht mehr verkäuflichen – letztere entsorgen wir.

Wie viel kosten die Bücher?

Wir haben einen Einheitspreis: Ein Pfund Bücher kostet 1,50 Euro.

Gibt es ein bestimmtes Lions-Projekt, das mit dem Geld unterstützt wird?

Nein, das Geld fließt in unseren sozialen Topf mit dem wir dann unsere laufenden Hilfsprojekte finanzieren.

Wie viele Lions-Helfer werden im Einsatz sein?

Circa 30 Helferinnen und Helfer unterstützen uns im Laufe des Tages am Stand.